Un fost student al lui James Franco a intentat proces pentru drepturi de autor asupra scenariului 'The Disaster Artist'

Un fost student al actorului şi regizorului James Franco a intentat proces pentru drepturi de autor asupra scenariului „The Disaster Artist”, nominalizat la categoria „cel mai bun scenariu adaptat” a premiilor Oscar de anul acesta, iar producătorii peliculei neagă acuzaţiile „suspecte”, scrie NEWS.RO.

Citeşte şi: ‘Salvată’ de avocat, Alina Bica rămâne în Costa Rica. Curtea Supremă judecă azi dosarul fostei şefe DIICOT

Scott Neustadter şi Michael H. Weber sunt nominalizaţi la categoria „cel mai bun scenariu adaptat” a premiilor Oscar, pentru „The Disaster Artist”, alături de James Ivory, pentru „Call Me by Your Name”, Scott Frank, James Mangold şi Michael Green, pentru „Logan”, Aaron Sorkin, pentru „Molly's Game”, şi Dee Rees şi Virgil Williams, pentru „Mudbound”.

Ryan Moody, un fost student de la UCLA al lui James Franco, a dat în judecată compania de producţie a actorului, Rabbit Bandini Productions, şi Point Grey Pictures al lui Seth Rogen, susţinând că nu a fost creditat ca scenarist pentru „The Disaster Artist”.

El a precizat că a lucrat ca asistent al lui Franco la cursul de Engleză de la UCLA, perioadă în care actorul l-a invitat să scrie o adaptare a cărţii „The Disaster Artist: My Life Inside the Room”. Moody a mai spus că a primit 5.000 de dolari pentru lunile la care a lucrat la scenariu, după care a fost eliminat dintre semnatarii peliculei care a fost premiată anul trecut la Festivalul de la San Sebastian, unde a avut premiera.

În plus, mai afirmă Moody, i-a fost promis faptul că va fi creditat ca producător asociat, rol pe care nu l-a primit.

Plângerea a fost depusă miercuri, la Curtea Superioară din Los Angeles, scrie Deadline. Rabbit Bandini şi Point Grey sunt acuzaţi de interpretare greşită şi încălcare a contractului.

Producătorii „The Disaster Artist” au transmis un comunicat în care neagă acuzaţiile şi promit o apărare puternică în instanţă. Ei susţin că niciunul dintre cei doi scenarişti nu au avut cunoştinţă de Moody sau de munca pe care spune că a făcut-o până ca acest proces să fie deschis, scrie NEWS.RO.

Citeşte şi: Nu se mai SCHIMBĂ nimic: Klaus Iohannis a semnat promulgarea a două legi IMPORTANTE

„Pentru a fi clari, toate materialele pentru scenariu create de Scott şi Michael în legătură cu «The Disaster Artist» au fost adaptate direct din cartea scrisă de Tom Bissell şi Greg Sestero. Munca lor minunată, care a fost recunoscută de nenumărate organizaţii, nu ar trebui denigrată sau calomniată în niciun fel de aceste acuzaţii suspecte”, au transmis cele două companii.

În documentele depuse pentru proces, Moody mai arată că s-a înscris, în octombrie 2012, la cursul Adaptation and Collaboration al lui Franco.

El a regizat câteva scurtmetraje în care a jucat James Franco - „A Walk in Winter” şi „Obituaries” - iar actorul a fost atât de impresionat de el, încât l-a invitat să îi fie asistent la UCLA, în septembrie 2013.

Prima variantă a scenariului adaptat de el a fost finalizată în noiembrie 2013, iar până în martie 2014 a lucrat doar pentru acest proiect. În dosarul depus la curtea de justiţie au fost adăugate copii ale e-mailurilor schimbate de cei doi.

Pe 31 martie 2014, Franco i-a spus lui Moody că Point Gray vrea să îl înlocuiască cu scenarişti consacraţi, dar să rămână ca producător asociat.

Moody a răspuns că îşi doreşte să fie implicat în proiect, după care, susţine el, a fost convins să renunţe la munca sa, pe 23 mai 2014, când a fost pus să semneze un contract în acest sens şi a primit 5.000 de dolari pentru scenariu.

El susţine că „The Disaster Artist” conţine scrieri ale sale, inclusiv scena în care personajul principal, Tommy Wiseau, vrea să părăsească sala de cinema la proiecţia „The Room” şi se întoarce să îşi susţină filmul. Aceasta nu se regăseşte în carte, este susţinut în plângere.

„The Disaster Artist” a fost lansat în cinematografele din întreaga lume pe 8 decembrie 2017 şi a generat, până în prezent, încasări de 29 de milioane de dolari.