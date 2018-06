Un 'greu' al PSD anunță o participare RECORD la marele miting al partidului din Piața Victoriei

Marele miting al PSD, care va avea loc, sâmbătă, în Piața Victoriei va aduce o participare record pentru o astfel de manifestare în România. Deputatul PSD, Florin Iordache, a anunțat că vor fi 300.000 de oameni la acest miting.

"Până în 300.000 de oameni vor fi. Fiecare organizaţie judeţeană îşi suportă cheltuielile", spune Iordache.

Florin Iordache a vorbit şi despre codul vestimentar pentru miting: "Nu îmi trebuie nişte haine speciale pentru sâmbătă. Vor veni şi în alb mulţi colegi. Eu cred că voi veni într-o cămaşă albă. Dar nu neapărat numai în alb. Probabil vor veni colegi şi în ii, pentru că ia este o cămaşă tradiţională a românilor. Vor veni şi în culori mai pastelate. E o chestiune la libera apreciere a fiecăruia. O să vedeţi, nu o să fie uniformă alb de la brâu în sus. Vor fi şi culori mai pastelate", a declarat Florin Iordache, pentru Realitatea.

"În perioada cât am fost la guvernare, dar şi cât nu am fost la guvernare, în foarte multe instituţii ale statului s-au comis abuzuri. În acelaşi timp puterea legislativă, cât şi puterea executivă, sunt acum la noi, dar, dacă legile nu sunt suficient de clare, nu sunt suficient de concise, nu au fost întotdeauna interpretate cu bunăcredinţă de mai multe persoane, am constat că în multe chestiuni s-au întâmplat abuzuri. Chiar dacă suntem la putere în Parlament şi în Guvern, constatăm că în România au loc foarte multe abuzuri. Şi atunci acest miting vine să întărească faptul că am constatat că sunt abuzuri şi, prin măsurile pe care le luăm, eliminăm cât se poate abuzurile care s-au petrecut în România", a mai spus Florin Iordache.