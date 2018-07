Un greu PNL e interesat de un mandat de europarlamentar: 'Știu că sunt dat în cărți. Este un moment în care trebuie să faci un alt pas'

Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a admis luni că este interesat de o candidatură la alegerile europarlamentare, adăugând totodată că echipa cu care lucrează în administraţia locală este una "puternică" şi există oameni care pot să preia conducerea.

"Ştiu că sunt dat în cărţi, mă bucur că vă gândiţi la mine. (...) În Primărie întotdeauna este de lucru, sunt acolo de 25 de ani şi nu mi-e ruşine de ce am făcut acolo. Nu mi-e ruşine nici de ceea ce a însemnat politica pe care am făcut-o. Din '96 suntem acolo, pentru că ne votează oamenii, nu pentru că suntem noi frumoşi. (...) După 25 de ani poate că te gândeşti că e bine să se facă un schimb. Mai plecăm, mai vin alţii. Sânge proaspăt este foarte mult. (...) Nu pot pleca de acolo, dacă nu rămâne ceva. Nu sunt singur acolo, că, dacă eram singur, aveam rezultate de om singur. Există o echipă puternică şi oricând sunt oameni care pot fi primari. (...) Mă gândesc şi este o chestiune de morală, o chestiune pe care am discutat-o cu foarte mulţi oameni. Este un moment în care trebuie să faci un alt pas. Nu poţi să rămâi tot timpul acolo. Am demonstrat că se poate face treabă", a declarat Hava, la Palatul Parlamentului, scrie agerpres.ro

El a exclus varianta selectării candidaţilor pentru europarlamentare în funcţie de regiuni administrative sau în baza principiului parităţii.



"La candidaturile pentru europarlamentare, discutând despre o chestiune pe ţară, nu poţi să faci o chestiune de paritate, faci o chestiune de oameni: oameni care se pot duce acolo, care merită, care pot să se ducă acolo. E şi un principiu european, aţi văzut ce se întâmplă în Europa: azi e ministru, mâine se duce în Parlamentul European. Sunt nişte chestiuni de genul acesta: un fel de circulaţie normală, morală şi cu mult obraz", a explicat primarul Hava.