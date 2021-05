Un grup chinezo-american l-au dat în judecată pe Donald Trump pentru catalogarea coronavirusului drept 'virus chinezesc'

Donald Trump este dat în judecată de un grup chinezo-american care apără drepturile civile, pentru utilizarea unor expresii ca „virusul chinezesc” pentru a descrie noul coronavirus, grupul susținând că fostul președinte a alimentat ura anti-asiatică, potrivit TMZ.

În timpul mandatului său, fostul președinte s-a referit frecvent la SARS-Cov-2 ca fiind „virus chinezesc”, „virus Wuhan” sau „Kung-Flu” (gipa Kung) și a susținut că are dreptate să definească astfel coronavirusul.

Potrivit unui document obținut de TMZ, Coaliția Chineză pentru Drepturile Civile Americane îl dă în judecată pe Trump pentru defăimare și provocare de suferință emoțională prin utilizarea repetată a unor astfel de fraze și cere despăgubiri de 22,9 milioane de dolari. Organizația cere ca Trump să plătească 1 dolar pentru fiecare american asiatic care locuiește în Statele Unite și spune că va folosi banii pentru a înființa un muzeu care prezintă istoria și contribuțiile AAPI (asociația împotriva urii asiatice) în SUA.

