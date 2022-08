Un heliport pentru cazurile medicale urgente va fi construit de Inspectoratul General de Aviaţie, la Botoșani

Un heliport destinat elicopterelor care intervin pentru preluarea cazurilor medicale de maximă urgenţă va fi construit la Botoşani, în baza unui proiect implementat de Inspectoratul General de Aviaţie (IGA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

IGA a emis, luni, ordinul de începere a lucrărilor pentru noua pistă de aterizare sau decolare elicoptere, urmând ca lucrările, care costă 1,4 milioane de lei, să fie finalizate într-un termen de maxim patru luni, potrivit Agerpres.

Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, Doina Federovici, "heliportul medical este unul dintre proiectele care vizează modernizarea sistemului sanitar botoşănean".

"Ne dorim o dezvoltare integrată a sistemului sanitar. După inaugurarea UPU, pornirea lucrărilor la heliportul medical este o nouă veste bună. La nivelul Consiliului Judeţean, avem, în diferite stadii de implementare, şi alte proiecte importante, care vor contribui din plin la creşterea calităţii actului medical", a afirmat Doina Federovici.

Inspectoratul General de Aviaţie are în vedere construcţia a şapte heliporturi în România şi Republica Moldova în cadrul proiectului "The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations SMURD 2".

Investiţiile sunt finanţate din fonduri europene, prin intermediul Programului Operaţional Comun 2014-2020 România - Republica Moldova.

În România, heliporturile sunt prevăzute pentru municipiile Botoşani, Iaşi şi Galaţi, iar în Republica Moldova pentru Chişinău - două şi câte unul la Bălţi şi Cahul.