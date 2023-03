Un investitor german va construi în România o fabrică de panouri fotovoltaice, în valoare de 1 miliard de euro

Compania germană AE Solar intenționează să construiască o unitate de producție de panouri fotovoltaice în România, într-un proiect de 1 miliard de euro, prima etapă fiind programată a fi finalizată în acest an, a anunțat guvernul României pe 6 martie, după ce premierul Nicolae Ciucă s-a întâlnit cu reprezentanții investitorului.

Capacitatea centralei este proiectată la 2 GW pe an în prima etapă, pentru a ajunge ulterior la 10 GW – echivalentul a o treime din cererea pieței europene, potrivit declarației guvernului.

„Această investiție va plasa România în centrul producției europene de panouri solare, contribuind substanțial nu doar la independența energetică, ci și la protejarea mediului, prin utilizarea energiei regenerabile, curate, pentru producerea de energie electrică. Guvernul răspunde, astfel, nu doar unei cerințe asumate la nivel european, ci și nevoii resimțite de cetățeni și de companiile private de a accesa soluții ieftine și prietenoase cu mediul pentru a beneficia de energie”, a afirmat Ciucă.

Guvernul a promis că va evalua disponibilitatea unor surse din bugetul național sau din cel al Uniunii Europene pentru a sprijini investiția cu un grant.

Fondată în 2003, cu sediul la Königsbrunn, Germania, AE Solar are o capacitate anuală de producție de 2,5 GW în fabricile sale din Europa și Asia, având de asemenea filiale în Mexic (din 2017), Brazilia (din 2018) și Arabia Saudită (din 2018).

De asemenea, are echipe de vânzări în Georgia, Germania, Turcia, China, Mexic, Brazilia și Arabia Saudită. AE Solar operează în 95 de țări. Este controlată în proporție de 65% de compania germană AE Invest GmbH, restul de 35% fiind sub controlul Chin hope Co Ltd (Taiwan).

UE, din care România face parte, încearcă să crească producția de energie solară, împreună cu alte surse regenerabile, propunându-și să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Strategia UE privind energia solară a fost adoptată în mai 2022 ca parte a Planului REPowerEU, cu scopul de a atinge 320 GW capacitate solară fotovoltaică nou instalată până în 2025 și aproape 600 GW până în 2030.

Cu toate acestea, blocul comunitar depinde în prezent, în mare măsură, de importurile de panouri solare și alte echipamente. În octombrie, Comisia Europeană a aprobat noua Alianță pentru industria solară fotovoltaică, al cărei scop este să extindă producția de produse și componente solare fotovoltaice.

„Pentru a îndeplini obiectivele Europei în materie de energie regenerabilă – și pentru a evita înlocuirea dependenței de combustibilii fosili rusești cu noi dependențe – lansăm o alianță industrială pentru energia solară. Cu sprijinul alianței, UE ar putea atinge o capacitate anuală de producție de energie solară de 30 de gigawați până în 2025 pe întregul lanț valoric fotovoltaic”, a declarat, la acea vreme, comisarul european Thierry Breton, responsabil pentru piața unică.