Un judecător blochează temporar publicarea cărţii scrise de Mary Trump cu dezvăluiri despre familia preşedintelui

Un judecător din New York a blocat marţi temporar publicarea unei cărţi scrise de Mary Trump, nepoata preşedintelui Donald Trump, carte ce urma să apară la 28 iulie şi care se anunţă stânjenitoare pentru miliardarul de la Casa Albă, cu trei luni înaintea alegerilor din noiembrie, transmite AFP.

Într-o decizie de două pagini, judecătorul Hal Greenwald arată că blochează, cel puţin până la data de 10 iulie, apariţia cărţii intitulate 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man' (Prea mult şi niciodată destul: Cum familia mea a creat omul cel mai periculos din lume), potrivit agerpres.ro.

Judecătorul îi invită pe autoare şi pe editorul Simon & Schuster să-i prezinte până la acea dată motivele pentru care cartea nu ar încălca un acord de confidenţialitate pe care Mary Trump l-a acceptat în legătură cu moştenirea bunicului său, Fred Trump.

Încă de la anunţarea apariţiei sale de către editor la mijlocul lunii iunie, cartea, despre care se spune că aruncă 'o lumină crudă asupra istoriei întunecate' a familiei Trump, face obiectul unei bătălii juridice.

Săptămâna trecută, Robert Trump, un frate al preşedintelui, a sesizat un tribunal specializat din New York pentru a împiedica apariţia cărţii, însă instanţa şi-a declinat competenţa pentru soluţionarea litigiului.

Prin avocatul său Charles Harder, Robert Trump a salutat blocarea publicării cărţii şi s-a declarat hotărât să meargă până la capăt pentru a limita 'pagubele enorme' provocate de ceea ce el consideră a fi o flagrantă 'încălcare de contract'.

În schimb, avocatul lui Mary Trump, Theodore Boutrous, a anunţat imediat că va face recurs.

Chiar dacă este doar temporar, blocajul 'încalcă Primul Amendament' al Constituţiei, care apără libertatea de exprimare, a spus el.

'Această carte, despre subiecte de mare interes şi importanţă pentru opinia publică, referitoare la un preşedinte în exerciţiu în timpul unui an electoral, nu ar trebui să fie cenzurată, nici măcar pentru o zi', a adăugat avocatul.

Mary Trump, psiholog, în vârstă de 55 de ani, este fiica fratelui mai mare al miliardarului, Fred Trump Jr., decedat în 1981, la 42 de ani, în urma alcoolismului.

În această carte de 240 de pagini, ea povesteşte evenimente la care a fost martoră în casa bunicilor săi din New York, unde au crescut Donald Trump şi ceilalţi patru fraţi şi surori.

'Ea descrie un coşmar făcut din traume, din relaţii distructive, şi un amestec tragic de neglijenţă şi abuz', arată în prezentare editura Simon & Schuster.