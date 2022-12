Un jurnalist dezvăluie cum l-a pus BCR la punct pe Sorin Grindeanu, când a vrut să mute conturile la CEC Bank

Din cei 2,8 milioane de clienți persoane fizice ai BCR în România, doar 12 și-au mutat conturile după apelurile politicienilor sau altor persoane publice la boicotarea afacerilor cu capital austriac, a spus vicepreședintele BCR, Dana Dima.

Jurnalistul Silviu Sergiu scrie, pe o rețea de socializare, că BCR le-a cerut oamenilor din subordinea lui Sorin Grideanu, ministrul Transporturilor, că nu își pot muta conturile companiilor până când nu returnează împrumuturile pe care le-au făcut la banca austriacă.

”Hai să vā zic una pescuitā pe teren în seara asta. Proaspătă, proaspătă.

Ştiţi că sunt mare fan al PSD şi al populismului tâmp al acsstui partid.

Aşadar, Sorin Grindeanu a anunţat recent cā toate companiile din subordinea Ministerului Transporturilor îşi vor muta conturile de la BCR la CEC Bank pe motiv de boicot Austria.

Ei, bine, s-au dus oamenii la BCR să-şi ia catrafusele, iar funcţionarii băncii le-au răspuns politicos:

- Sigur, dar pentru închiderea conturilor e nevoie de returnarea împrumuturilor luate de minister. (În traducere: vreţi să vă luaţi banii, daţi-i înapoi!)

- Ăăăă, cum? au înghițit în sec patrioţii lui Grindeanu. Şi au plecat cu coada între picioare.

Aşa că, dacă vreţi să vă distraţi, întrebaţi-l pe Sorin Grindeanu pe pagina de Facebook cum e cu mutatul conturilor.”, a anunțat jurnalistul.

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), dar si alte companii din subordinea Ministerului Transporturilor si-au anuntat intentia de a-si muta conturile de la bancile austriece la CEC, pentru ca au gasit conditii mai bune, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. El a sustinut ca nu stia nimic de aceasta decizie, lucru greu de crezut, avand in vedere ca sefii acestor companii sunt numiti politic, nu ar indrazi sa ia o asemenea decizie fara sa primeasca aprobare politica.

„Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si-a anuntat o anumita intentie de o a face si stiu ca vor face, mi-au spus si mie. Si nu doar CNAIR. Am fost anuntat ca si alte companii aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor, fie ca vorbim de Portul Constanta, fie ca vorbim de Aeroportul din Bucuresti si toate celelalte, pentru ca au gasit conditii mai bune la CEC. O explicatie cat se poate de simpla”, a spus Grindeanu.

El a subliniat ca aceasta mutare nu se va intampla rapid, dar companiile care aveau conturi la bancile austriece au anuntat ca vor face toate diligentele in acest sens.

„Am fost anuntat ca ministru. Si nu doar CNAIR. V-am spus, si CFR-ul a luat aceasta decizie, tot ceea ce tine de CFR, si Administratia Porturilor Constanta si Aeroporturile, cei care au aveau anumite conturi la aceste banci m-au anuntat ca vor face toate diligentele. Nu e o chestiune care sa se intample foarte rapid, dar toti au luat aceasta decizie de a se muta la o banca romaneasca. Eu cred ca e bine, avand si conditii mai bune”, a precizat ministrul, subliniind ca el nu are conturi la banci austriece.

O serie de companii si-au anuntat in ultimele zile intentia de a-si muta conturile de la bancile austriece, in urma votului negativ dat de Austria in privinta aderarii Romaniei la spatiul Schengen.