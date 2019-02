Un liberal acuză iresponsabilitate în cheltuirea fondurilor publice în Sectorul 5 - Avem un primar a cărui unica preocupare și unic talent este Bâlciul

Marius Vintila, prim-vicepreședinte PNL București, sustine ca Primăria Sectorului 5 a achizitionat, recent, servicii de balci in valoare de 266 mii lei.

"Ce se mai cumpara in sectorul 5? Servicii de bâlci!

Cam la asta se va reduce in totalitate sectorul nostru - la un mare bâlci.

Centrul Cultural (sac!) al sectorului 5 a achiziționat de curând “servicii de bâlci” in valoare de 266 mii lei. Oare la asta se reduce cultura in sectorul 5?

In loc sa se ocupe de problemele reale ale sectorului, Primarul Zero Daniel Florea are printre priorități inaugurarea de statui, participarea la festivități de preamărire sau amenințarea opoziției. In rest nu îl vedem prea des la treaba.

In loc de “servicii de bâlci” se puteau achiziționa spre exemplu servicii de amenajare a școlilor închise din sector sau echipamente didactice pentru elevi. Sau de fapt, dacă tot sunt in bugetul centrului cultural, ce ați fi zis despre niște “servicii culturale”?

Dacă la asta am adauga întreg bugetul cheltuit pentru bâlci in sectorul 5 in ultimii doi ani, care se ridica la câteva milioane bune de euro, vom vedea de ce nu se realizează nici o investiție majora in sector.

Banii de bâlci ar fi ajuns cu siguranța pentru anveloparea multor blocuri, amenajarea parcurilor din sector, investiții in parcări și multe altele.

Încă o demonstrație clară ca fiecare face ce se pricepe. In cazul nostru avem un primar a cărui unica preocupare și unic talent este Bâlciul", sustine liberalul.