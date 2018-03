Un librar a fost condamnat după ce a furat un exemplar rar din 'Harry Potter'

Un librar a fost condamnat după ce a furat un exemplar din prima ediţie "Harry Potter", cu semnătura autoarei JK Rowling, care valorează 1.675 de lire sterline, înlocuind-o cu un roman de o "valoare mai mică", notează NEWS.RO, citând BBC.

Colecţionarul şi vânzătorul de cărţi rare Rudolf Schonegger, în vârstă de 55 de ani, a pus în coş o copie a volumului "Harry Potter şi Pocalul de Foc/ Harry Potter And The Goblet Of Fire", semnată de JK Rowling, la librăria Hatchards, Piccadilly, în ajunul Anului Nou. El a înlocuit romanul cu "Late Call", de Angus Wilson.

CCTV a arătat imagini cu el din magazin înainte de a face schimbul, în timp ce un membru al personalului era întors cu spatele. Romanul era expus având o etichetă în care era precizată valoarea sa.

Librarul va fi condamnat pe 3 aprilie la curtea Westminster Magistrates.

În timpul procesului, managerul de la Hatchards, Helen Mills, a spus că rar există copii semnate de autoare "pentru că nu semnează prea multe".

Schonegger a fost arestat după ce librarii, care şi-au cumpărat în trecut de la el marfă, l-au recunoscut din imaginile difuzate de CCTV.

J.K. Rowling este una dintre cele mai cunoscute scriitoare din lume. Ea a devenit celebră cu romanele din seria "Harry Potter", o franciză literară care a stat la baza realizării a opt lungmetraje, care au generat încasări de peste 7 miliarde de dolari pe plan mondial.