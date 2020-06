Un licean conduce o filială PNL din diaspora

Sergiu Senciuc locuiește în Portugalia de aproximativ 13 ani. S-a mutat împreună cu familia în toamna anului 2007. Între timp, s-a îndrăgostit de politică, iar acum este Președintele Interimar al PNL Diaspora – Portugalia.

“Am început să mă interesez de evenimentele politice în anul 2014, la alegerile prezidențiale. Urmăream cu mare atenție și curiozitate dezbaterile și acțiunile de campanie, chiar dacă la vremea respectiva nu cunoșteam prea multe, însă simțeam o atracție față de lumea politică. Am susținut-o pe doamna Monica Macovei în primul tur, în al doilea pe domnul Klaus Iohannis. Am crescut, m-am maturizat, iar interesul meu față de sfera politică a crescut din ce în ce mai mult. De fiecare dată când aveau loc campanii electorale, indiferent de culoarea politică a partidului sau coaliției, mă “infiltram” și eu printre susținătorii înfocați. Am împărțit pliante, m-am pozat cu aproape toți liderii politici din Portugalia, am o colecție de selfie cu Președintele Portugaliei, domnul Marcelo Rebelo de Sousa, și în urmă cu 2 ani m-am înscris în CDS-PP, partid portughez de centru-dreapta.

În ceea ce privește politica românească, sunt membru PNL din 2 noiembrie 2019, ziua în care am împlinit 18 ani. Am avut oportunitatea să-i cunosc personal pe Viorel Badea, Titus Corlățean, Angel Tîvlar, Dacian Cioloș, Viorica Dăncilă, Ioana Constantin, Natalia-Elena Intotero, Andreea Păstârnac, etc. Indiferent de culoarea partidului, îmi place să port un dialog deschis și echilibrat cu diverse personalități politice.

Scrie: rovestea.ro