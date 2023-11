Un lider palestinian schimbă tonul: 'Atacul Hamas nu este calea de a elibera Palestina, suntem în secolul XXI'

Putând să trăiască în liniște în Statele Unite, unde a studiat și s-a specializat în sectorul financiar, Issa Kassis (Ierusalim, 1967), primarul orașului Ramallah (Cisiordania), a renunțat la reședința americană, s-a întors în Cisiordania de origine și s-a dedicat lucrului pentru nefericitul popor palestinian. Vorbește foarte măsurat, gândindu-se foarte bine la ceea ce spune, știind că acum mai mult ca niciodată merge pe nisipuri mișcătoare. El spune că atunci când vorbim despre ocupația israeliană, nu trebuie să ne gândim la tancuri și soldați, ci la momentul în care toate visele sunt spulberate și nu se vede un mâine. În acel moment, avertizează el, orice este posibil.

- Interviu publicat de El periodico, în traducerea Rador Radio România -

Reporter: Se insistă mult că problema dintre Israel și Palestina nu a început pe 7 octombrie, odată cu atacul Hamas. Ați fost surprins de amploarea atacului din partea miliției care controlează Gaza?

Issa Kassis: Înainte de 7 octombrie, există o istorie lungă de durere, pierderi de vieți și pierderi de vise. Și pierderea identității celor care au părăsit Palestina. Asediul Gazei, incursiunile în Cisiordania, atacurile coloniștilor, toate acestea sunt ca un teren fertil pentru o ruptură. Cred că ar fi fost de așteptat. Când oamenii se despart, când ajungi în punctul de a face așa ceva, te întrebi de ce. Da, este șocant, dar te întrebi de ce s-au întâmplat toate acestea. De aceea nu vreau ca această ruptură să aibă loc în Cisiordania. Nu este departe de Gaza și durerea zilnică, problemele, raidurile, crimele și arestările din Cisiordania sunt incredibile și intolerabile și de aceea nu trebuie să rămânem tăcuți în fața acestei ocupații brutale. Deci, chiar dacă atacul Hamas nu este justificat, poate că ar putea fi înțeles.

Reporter: Puteți înțelege atacul Hamas?

Issa Kassis: Nu consider că aceasta este calea de a elibera Palestina. Este una dintre căi, bine. Dar nu și felul ei , suntem în secolul XXI. Dar nu poți trata oamenii așa, trebuie să mergi în Palestina și să vezi faptele de pe teren pentru a înțelege că este un loc în care nimeni nu poate trăi. Imaginați-vă oamenii care locuiesc acolo, copiii care trăiesc sub asediu și sub atacuri zilnice. La ce vă puteți aștepta de la oamenii cu acest nivel de furie când au pierdut totul?

Reporter: Care este calea de a elibera Palestina, în opinia dumneavoastră?

Issa Kassis: Au fost discuții care s-au eșuat, dar am realizat ceva cu guvernul israelian în 1993 și cred că putem profita de asta. Nu sunt de acord că Israelul nu respectă ceea ce face Autoritatea Palestiniană în Cisiordania. Cisiordania creează o țară cu sisteme, cu poliție, cu prosperitate economică. Ocupația nu poate continua. Avem oportunitatea, libertatea ca popoare libere ale lumii, de a avea propriul nostru destin și propriul nostru stat independent cu Ierusalimul drept capitală. Israelul nu se poate aștepta să ne mulțumim cu mai puțin și nu poate continua să submineze toate eforturile care au fost depuse în Cisiordania. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Gaza, nu vom permite ca acest lucru să se întâmple în Cisiordania.

Reporter: Există posibilitatea ca ceva asemănător cu ceea ce s-a întâmplat în Gaza să se întâmple în Cisiordania?

Issa Kassis: Da, sigur că este posibil. Nu vrem ca oamenii noștri să se confrunte cu aceeași soartă, dar există o posibilitate. Nu putem continua să acceptăm ceea ce se întâmplă. De exemplu, este sezonul recoltării măslinelor și coloniștii atacă oamenii, împușcându-i în picioare. Ei nu pot face asta și scăpa nepedepsiți. Controlăm oamenii astfel încât să nu facă lucruri nebunești, dar nu se știe pentru cât timp. În Cisiordania poate avea loc un "7 octombrie".

Reporter: Ce părere aveți despre contraofensiva Israelului după atacul Hamas?

Issa Kassis: Mă întreb ce vrea Israelul. Nu știu ce vor cu adevărat, dar ceea ce fac este greșit. Dacă ei cred că asta va dezrădăcina Hamas, nu o vor obține. Hamas nu este un copac care este dezrădăcinat, Hamas este o ideologie. Este o mișcare de eliberare și, prin urmare, este o mișcare de sărbătoare, indiferent dacă suntem sau nu de acord cu ce și cum și de ce o fac. Este o mișcare de eliberare. Ceea ce trebuie să faci este să te așezi la masă și să discuți.

Reporter: Este situația din Gaza mult mai rea decât cea din ​​Cisiordania?

Issa Kassis: Da, mai rea. În Gaza, bombardează oameni, ucid oameni, dar în Cisiordania fură pământul. Este asta echivalent cu uciderea oamenilor? Da, desigur, pentru că dacă îți vezi terenul confiscat în fața ta poți suferi infarct și să mori.

Reporter: Cum este viața în Cisiordania după 7 octombrie?

Issa Kassis: Este mult mai grea decât înainte, deoarece atacurile coloniștilor se accelerează. Sunt mai înarmați, trag mai ușor și simți că vor să se răzbune și că vor să omoare. Ei ucid oameni în fața forțelor de ocupație israeliene, care nu fac nimic. În realitate le permit, îi apără și îi protejează. Situația este extrem de gravă.

Reporter: De ce?

Issa Kassis: Pentru că suntem în pragul unui punct de ruptură în Cisiordania, ar putea fi un alt 7 octombrie. Nu vrem să se întâmple asta, nu vrem să se piardă mai multe vieți, dar nu poți continua să ocupi trei milioane de oameni într-un loc atât de mic precum Cisiordania, să copiezi ce ai făcut în Gaza și să crezi sau să îți imaginezi că reacția va fi diferită. Avem speranță, vrem să trăim pentru Palestina, nu vrem să murim pentru Palestina.

Reporter: Credeți că diviziunea dintre liderii palestinieni ar putea fi mai profundă după această criză?

Issa Kassis: Ceea ce s-a întâmplat i-a slăbit pe liderii palestinieni pentru că, în primul rând, este clar că ei nu dețin controlul asupra Gazei. În al doilea rând, este din ce în ce mai greu să controlezi Cisiordania pentru că oamenii se uită la televizor și ies în stradă și nu-i putem opri, nu putem și nu trebuie să-i oprim. Au nevoie să-și exprime furia și nemulțumirea. Nu vrem să se piardă vieți în Cisiordania, dar pierdem o mulțime de oameni. Când ai oameni uciși, nu vorbești despre fracții mai profunde, suntem într-o stare de război în care oamenii noștri sunt uciși. Acesta este cel mai important lucru, dar milițiile Hamas fac parte din mozaicul palestinian. În Ramallah am construit un oraș modern, deschis, liberal, tolerant, democratic, fericit și optimist, în timp ce în Gaza avem mizerie, pierderi de oportunități, pierderi de speranță și crime. Lăsați lumea să decidă ce model dorește, dacă acela al Ramallah sau al altor orașe din Cisiordania sau acela al mizeriei. Palestinienii din Gaza au fost forțați să facă ceea ce au făcut pentru că au ajuns în acel punct, așa că nu vreau ca oamenii mei din Cisiordania să ajungă în acel punct.

Reporter: Încearcă Israelul să pună capăt conflictului cu palestinienii din Gaza și Cisiordania? Chiar și în mijlocul dezastrului susțineți că poate fi o oportunitate de a sta la masă și a discuta.

Issa Kassis: Da, cred că întotdeauna este loc de vorbit și în această situație ciudată cel mai bine este să stăm și să discutăm, deși nu cred că putem obține nimic cu acest guvern israelian de dreapta. Dar încă simt că stânga din Israel are destui oameni buni care au curajul să vorbească. Poate la următoarele alegeri.