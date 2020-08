Un lider PNL a fost testat pozitiv cu coronavirus: 'Îi rog pe cei care au intrat în contact cu mine în ultimile zile să se adreseze DSP sau UPU'

Fostul secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi actual candidat la o funcţie de consilier judeţean în cadrul CJ Buzău, liberalul Ionuţ Iuga, a fost infectat cu SARS-CoV-2. Anunţul a fost făcut pe pagina de Facebook chiar de către Iuga, care face un apel către persoanele cu care a intrat în contact să se adreseze autorităţilor medicale în situaţia în care au simptome.

„Dragii mei prieteni, doresc să vă aduc la cunoştinţă că am fost declarat pozitiv pentru SARS-COV2 în urma unui test PCR-CT. Nu am simptome, am început deja tratamentul. Îi rog pe cei care au intrat în contact cu mine în ultimile zile să se adreseze DSP sau UPU în cazul în care au simptome specifice. Vă rog din suflet să nu politizaţi această situaţie şi să ne comportăm responsabil în faţa acestei boli, care ne dă vieţile peste cap. Voi fi alături de colegii mei prin intermediul tehnologiei, voi continua să lucrez de acasă în zilele ce urmează, până când tratamentul va elimina virusul şi mă voi putea întoarce la viaţa normală de dinainte de acest nefericit incident. Sănătate multă vă doresc! Aveţi grijă de voi!”, a scris pe pagina sa de Facebook liberalul Ionuţ Iuga, potrivit news.ro.

Iuga, care este şi prim-vicepreşedinte al PNL Buzău, şi-a depus candidatura pentru o funcţie de consilier judeţean, acesta fiind al doilea pe lista de candidaţi depusă la Biroul Electoral de Circumscripţie de către PNL Buzău. Infectarea cu SARS-CoV-2 vine la mai bine de trei săptămâni după ce candidatul PNL la funcţia de primar al municipiului Buzău, medicul Adrian Zoican, a fost depistat cu Covid-19.

La rândul lor, colegii de partid al lui Iuga au anunţat pe Facebook că acesta nu a ieşit în teren la acţiunile electorale şi nu a avut în ultimul timp decât o activitate de consiliere juridică acesta fiind de profesie avocat.

„Faţă de anunţul public, făcut de către domnul avocat Ionuţ Iuga, primvicepreşedinte P.N.L. la nivel judeţean, organizaţia PNL Râmnicu Sărat doreste sa faca următoarele precizări: Sănătatea este cel mai de preţ lucru pentru fiecare om. Suntem solidari cu colegul nostru şi îi dorim multă sănătate, la fel cum le dorim tuturor râmnicenilor. Apreciem modul transparent şi deschis, în care a procedat colegul nostru, anunţând public situaţia sa medicală. În ultima perioadă de timp, domnul Ionuţ Iuga a desfăşurat o activitate politică de îndrumare şi consiliere juridică pentru întocmirea corectă a dosarelor de candidatură pentru localităţile din zona rurală. Din aceste motive dl. Iuga nu a participat la niciuna din ieşirile de campanie, de pe străzile Râmnicului şi nici la întâlnirile restrânse de lucru de la sediul organizaţiei Râmnicu Sărat”, scriu ei.

De asemenea, califică drept regretabil modul în care adversarii politici din cadrul PSD-Pro Romania au înţeles să prezinte această situaţie medicală, prin afirmaţii manipulatorii şi exagerate, doar cu scopul de a obţine voturi.

”Cu atat mai regretabil cu cat ambele partide au avut cazuri de infectări cu virusul Covid- 19, cazuri în forme grave, care au dus chiar la abandonarea cursei de catre unul din candidati si incheierea unei aliante politice. Spre deosebire de alte partide politice, care neagă existenţa acestui virus, Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Râmnicu Sărat a luat măsuri foarte stricte pentru protecţia sanitară a membrilor săi, atât la sediul partidului, cât şi în ieşirile pe teren. Au fost puse la dispoziţie măşti de protecţie, dezinfectanţi, iar la sediul partidului având şi două locuri speciale pentru igienizarea mâinilor cu apă şi săpun. În continuare vom trata cu toată seriozitatea măsurile sanitare ce se impun şi-i îndemnăm pe râmniceni să facă acelaşi lucru. Vă dorim tuturor multă sănătate!” se arată în anunţul postat pe pagina de socializare de către Organizaţia Municipală a PNL Râmnicu Sărat al cărui membru este şi Ionuţ Iuga.