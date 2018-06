Un lider PNL intervine în scandalul CCR: 'Iohannis nu are altă soluţie decât aplicarea deciziei. Kovesi să își dea demisia'

Preşedintele organizaţiei judeţene a PNL Giurgiu, Marin Anton, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că preşedintele României nu are nicio soluţie decât cea a aplicării deciziei Curţii Constituţionale (CCR), iar de la procurorul-şef al DNA ar fi un "gest nobil şi normal" să îşi prezinte demisia.

"Din punctul meu de vedere, preşedintele nu are nicio soluţie decât soluţia aplicării deciziei CCR, altfel nu mai avem repere. Dacă nu ne supunem nici hotărârilor instanţelor de judecată numai avem repere(...) Noi ca politicieni putem comenta, dar cine are drept să comenteze CCR, nimeni, nimeni. Nu există nicio instituţie, asta este legea. A mai dat Curtea Europeană un comunicat că deciziile CCR sunt de necomentat în orice ţară, fără discuţie, deci preşedintele nu are soluţie. Aşteaptă motivaţia, mai întârzie, dar eu sunt convins că va aplica decizia CCR. Din punctul meu de vedere, gestul nobil şi normal este ca doamna Kovesi să îşi dea demisia", a declarat Marin Anton, potrivit agerpres.ro El a adăugat că nerespectarea deciziei CCR înseamnă că nu mai avem repere şi se creează haos."Şi PNL s-a adresat CCR. Când îmi dă o soluţie favorabilă îmi convine şi când nu dă o soluţie favorabilă, nu-mi convine, ce e asta!? Ori suntem mulţumiţi şi respectăm deciziile CCR, deciziile instanţelor din România, ori nu respectăm şi creăm haos, haos total. Ce ar fi ca mâine să-l condamne pe Dragnea şi el să spună: 'mă apără Ministerul de Interne'!?", a mai afirmat Marin Anton.