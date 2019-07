'UN LOZ' este cel mai nou produs loz in plic lansat de Loteria Romana

Loteria Romana a lansat recent un nou produs loz in plic intitulat “UN LOZ”. Aceasta este o noua invitatie adresata jucatorilor carora le place sa-si incerce norocul tragand un loz.

Loteria Romana pune la bataie pentru aceasta noua serie de loz in plic 306.446 de castiguri in valoare totala de 1.200.000 de lei.

Pretul lozului in plic „UN LOZ” este de numai 2 lei, iar valoarea castigurilor este de 2 lei, 13 lei, 130 de lei, 1.300 de lei si 13.000 de lei, pentru premiile cap de afis. Premiile pot ajunge in buzunarele romanilor oriunde aleg sa joace.

Cele mai mari premii care pot fi castigate de jucatorii Loteriei Romane cu “UN LOZ” sunt de 13.000 de lei

Loteria Romana, prin jocurile responsabile pe care le organizeaza, le aduce jucatorilor sai bucuria de a-si incerca norocul in fiecare zi, in conditii de siguranta, pentru castigarea unor premii deosebite in bani, indiferent de jocul preferat.