Un luptător britanic din Mariupol a anunțat că s-a predat rușilor împreună cu unitatea sa: Au rămas fără muniție și alimente

Un britanic care a luptat alături de forțele armate ucrainene în orașul asediat Mariupol a fost forțat să se predea împreună cu unitatea sa rușilor, deoarece au rămas fără alimente și muniție, transmite The Guardian.

Aiden Aslin, din Newark, s-a alăturat pușcașilor marini ucraineni în 2018, dar le-a spus prietenilor și familiei că el și camarazii săi nu mai pot rezista în timp ce rușii își întăresc treptat controlul asupra orașului portuar din sudul țării.

Mama lui Aslin, Ang Wood, a declarat pentru BBC că unitatea fiului ei "a dus o luptă infernală", dar a trebuit să se oprească pentru că nu mai aveau "nicio armă". Într-un interviu, ea i-a cerut premierului britanic, Boris Johnson, să găsească o modalitate de a-l "doborî pe Putin".

Aslin a scris pe Twitter sub numele de Cossackgundi, deși în ultima vreme a devenit din ce în ce mai greu să facă acest lucru, lăsând administrarea contului în mâinile unui prieten care va continua să comenteze războiul sub numele său de utilizator.

Anterior, Aslin a luptat pentru YPG kurd sirian împotriva ISIS între 2015 și 2017, înainte de a se muta în Ucraina.

Un prieten al lui Aslin, Brennan Philips, a declarat, de asemenea, că Aslin „nu poate ieși... nu poate riposta” și a adăugat: „Sunt sigur că, dacă ar mai fi avut un glonț, l-ar fi folosit.”

Într-un videoclip filmat în februarie, înainte de război, Aslin a declarat că „inițial a vrut să fie polițist”, dar a decis să se alăture luptei împotriva ISIS pentru a nu „sta aici și a se plânge de tot, ci pentru a merge să facă ceva” - și că a recunoscut că un război cu Rusia ar putea însemna că „mulți dintre noi vor muri, vor fi grav răniți”.

We've gotten word from Johnny. "It's been 48 days, we tried our best to defend Mariupol but we have no choice but to surrender to Russian forces. We have no food and no ammunition. It's been a pleasure everyone, I hope this war ends soon."