Un martor din dosarul lui Toni Greblă acuză presiuni ale procurorilor - La un moment dat a fost chiar o amenințare de genul 'cu tine trebuie să discutăm altfel'

Un nou termen in dosarul in care Toni Greblă este acuzat de corupție a avut loc, luni, la ICCJ, fiind audiati trei martori.

Unul dintre ei a vorbit despre presiuni ale procurorilor DNA.

"Precizez ca la audierea de la DNA mi s-a spus ca am avut întâlniri cu inculpatul Barcina Ion, deși în realitate m-am întâlnit cu un alt inculpat. A fost putina presiune pe mine, la un moment dat a fost chiar o amenințare de genul -cu tine trebuie sa discutam altcumva", a declarat martorul Daniel Burlan.

Un alt martor a relatat modul în care o persoană i-a solicitat să întocmească un contract de vânzare-cumpărare pentru nişte capre de la o fermă ce îi aparţinea lui Toni Greblă

Martorul a spus că, în anul 2015, a făcut un denunţ la DNA, în contextul în care Adrian Băluţescu, un apropiat al lui Toni Greblă, i-a solicitat să redacteze un contract de vânzare-cumpărare pentru nişte capre, vânzător fiind Greblă, iar cumpărător era Dănuţ Frunză, potrivit Agerpres.

"Pentru că Băluţescu urma să-mi indice alte persoane în calitate de vânzător-cumpărător în afară de Toni Greblă şi Dănuţ Frunză, mi s-a părut suspect să redactez un atare înscris, motiv pentru care am hotărât să aduc la cunoştinţa DNA despre această solicitare. Băluţescu era cercetat pentru o infracţiune de trafic de influenţă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova şi beneficiase de o soluţie de clasare. De asemenea, un motiv care m-a determinat să formulez denunţ a fost refuzul lui Băluţescu de a încheia un contract de asistenţă juridică, în baza căruia să redactez contractul de vânzare-cumpărare despre care am vorbit anterior. Băluţescu mi-a spus să redactez contractul pe baza unor copii ale unor acte de identitate privind alte persoane. Din informaţiile puse la dispoziţie de Adrian Băluţescu rezultă că era vorba de încheierea unui contract pentru un număr de capre, în valoare de 300 de euro fiecare. Preţul total era de 15.000 de euro, iar plata urma să se facă în două rate: 5.000 avans şi 10.000 euro când animalele ajungeau la ferma lui Dănuţ Frunză din Braşov. Potrivit lui Băluţescu, caprele se aflau la o fermă aparţinând lui Toni Greblă", a declarat martorul.

Avocatul a mai spus că nu s-a întâlnit niciodată cu Toni Greblă, însă ştie că fostul senator s-a văzut cu Adrian Băluţescu şi Dănuţ Frunză la o fermă din Corabia.

"Deşi am primit invitaţie, nu am mers la acea întâlnire, pentru că aveam copilul bolnav. Îmi amintesc că eram în maşina lui Băluţescu şi acesta l-a sunat pe Toni Greblă şi i-a cerut să ne întâlnim toţi trei în Bucureşti. Toni Greblă a declinat întâlnirea şi a invocat probleme de serviciu la Curtea Constituţională. Ştiu sigur că vorbea Toni Greblă, pentru că are o voce inconfundabilă. Băluţescu mi-a cerut să mă întâlnesc cu Toni Greblă, pentru a-mi demonstra că el are cunoştinţe cu cineva cu statut social. Nu m-am întâlnit vreodată cu Toni Greblă. L-am văzut pentru prima dată în sala de judecată. În legătură cu sumele de bani, am avut o discuţie cu Băluţescu că nu se poate face un transfer de bani şi Băluţescu argumenta că domnul Greblă este într-o jenă financiară. Suma era destul de mare, în sensul că nu se poate face un transfer de bani", a mai afirmat martorul.

Urmatorul termen va avea loc pe 22 aprilie.