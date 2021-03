Un membru al CSM aruncă BOMBA: 'Am înțeles că Ministerul Justiției are și calitate de justițiabil în dosar'

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, a sesizat Inspecția Judiciară pentru a efectua verificări în vederea apărării independenței procurorilor, după afirmațiile din ultima vreme ale ministrului Justiției, Stelian Ion.

Victor Alistar, membru al CSM, consideră că, în acest moment, are loc un ”joc politic”, mai ales că președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu au pus presiune pe ministrul Justiției în ceea ce privește dosarul 10 august, după ce judecătorii au decis să rămână clasat.

”Politicienii care au spus că s-a încălcat democrația, e o problemă. E o chestiune ieșită din comun. Am înțeles că Ministerul Justiției are și calitate de justițiabil în dosar. Ministrul Justiției a fost pus sub presiune de către președintele Klaus Iohannis și de premierul Florin Cîțu. Este un joc politic.”, a declarat Victor Alistar la Antena 3.