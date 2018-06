Un membru CSM se opune petiţiei celor 1000 de magistraţi: Nu vrea scut pentru abuzurile din sistemul judiciar

Victor Alistar, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat joi, legat de cererea de apărare a independenţei sistemului judiciar, semnată de peste 1.000 de magistraţi, că nu este sigur dacă ar fi de interes pentru sistemul judiciar ca membrii CSM să facă "un scut pentru câteva cazuri izolate".

"Dreptul societăţii de a critica orice componentă a statului atunci când societatea consideră că acea componentă a greşit este un drept esenţial. Nu ştiu sigur dacă este de interes pentru sistemul judiciar să facem un scut pentru câteva cazuri izolate, sau să intrăm într-o polemică cu dreptul societăţii de a-şi spune părerea cu privire la administraţie, la Guvern, la Justiţie sau la altceva. Am risca să intrăm într-o dezbatere politizată şi nu ştiu dacă este chiar sănătos şi util pentru toţi colegii dumneavoastră judecători şi procurori care îşi fac zilnic datoria cu respectarea legii. Aceste petiţii in corpore, dacă ne ducem să vedem care e subiectul discuţiei, pot să aducă mai mult rău decât bine", a afirmat Alistar, în cadrul şedinţei de plen a CSM, potrivit Agerpres

El a spus că în orice sistem juridic există erori judiciare, iar societatea are dreptul să critice dacă statul greşeşte, sau comite un abuz, indiferent că este vorba de administraţia publică, legislativ sau puterea judecătorească.



"Dacă mesajele sunt de solidarizare cu excepţiile care se întâmplă în orice sistem de drept, în care există erori judiciare, riscăm să se înţeleagă că toată lumea, tot corpul profesional se raliază pe acele lucruri - or tocmai asta înseamnă apărarea credibilităţii profesiei - să facem diferenţa între majoritate şi elementele minoritare", a arătat Victor Alistar.



Membrii CSM au luat în discuţie joi suplimentarea ordinii de zi cu solicitarea mai multor magistraţi referitoare la apărarea independenţei sistemului judiciar, precum şi cu mai multe declaraţii din spaţiul public cu privire la sistemul judiciar.



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că cele două teme aduse în discuţie sunt extrem de importante şi "trebuiesc discutate şi decis la nivelul garantului independenţei justiţiei".

"Procedural, eu vă spun că astăzi, când vorbim aici, nu am acea declaraţie făcută public, după cum nu am nici memoriul asociaţiilor profesionale semnat de cei 1.100 - 1.300 de magistraţi. Cărora trebuie să le răspundem, trebuie să dăm un răspuns argumentat. Şi procedural era ca şi eu, şi fiecare, să am acel discurs, să am acel memoriu, să am răgazul să mă uit pe afirmaţiile făcute, pe marginea cărora să îmi notez eventualele mele răspunsuri", a arătat Toader în şedinţa de joi a plenului CSM.



Consiliul a decis amânarea dezbaterii celor două teme.