Un membru din echipa tehnică a cântăreței Céline Dion s-a electrocutat în timp ce pregătea scena

Un membru din echipa tehnică a cântăreței Céline Dion a fost electrocutat în timp ce pregătea scena pentru un show programat în Montréal, dar a supraviețuit incidentului, fiind diagnosticat doar cu un umăr dislocat, în urma căderii de la o înălțime de 15 metri, potrivit contactmusic.net, scrie Mediafax.

Incidentul a avut loc atunci când bărbatul pregătea scena pentru o serie de concerte ale cântăreței programate în Montréal, Canada.

"A fost electrocutat la complexul sportiv Bell Centre, în timp ce se afla la o înălțime de aproximativ 15 metri. A fost aruncat de la acea înălțime, și-a dislocat un umăr, dar a rămas prins într-un ham de siguranță și a supraviețuit", a declarat o sursă pentru The New York Post.

"Un om din echipă a fost electrocutat. A fost un mic șoc. Este la spital și se simte bine", a declarat o altă sursă.

Incidentul a avut loc în aceeași săptămână în care interpreta hitului "My Heart Will Go On" a anunțat amânarea a patru spectacole din turneu din cauza unei probleme minore la gât, generată de un virus.

Céline Dion trebuia să cânte la Bell Centre din Montréal în zilele de 26, 27, 30 septembrie și pe 1 octombrie. Toate spectacolele au fost amânate până pe 18, 19, 21 și 22 noiembrie.

"Courage World Tour" a început pe 18 septembrie la Centrul Videotron din Quebec, iar artista a declarat că s-ar simți epuizată doar dacă ar privi lista cu zilele în care trebuie să susțină spectacole.

Mamă a trei copii, René-Charles, în vârstă de 18 ani, și gemenii în vârstă de 8 ani Nelson și Eddy, Céline Dion a mărturisit că nu ar fi pornit în turneu dacă ar fi știut durată lui, fiindu-i mult prea dor de aceștia.

"Când plec într-un turneu nu mă pot uita la toate datele planificate pentru că m-aș simți dărâmată și spectacolele nu ar mai avea loc", a afirmat artista.

Céline Dion s-a născut pe 30 martie 1968, în Canada, într-o familie melomană, cu 14 copii. Cântăreaţa a cucerit, pe rând, Quebecul, Franţa şi, în cele din urmă, Statele Unite. În cei peste 30 de ani de carieră, Céline Dion a primit numeroase premii muzicale, printre care cinci Grammy, şi a vândut peste 200 de milioane de albume.