Un miliard de euro, claim-uri cerute României de 'băieții deștepți' din transporturi: dezvăluirea lui Răzvan Cuc

România a pierdut la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris un proces în urma căruia trebuie să plătească despăgubiri de circa 50 de milioane de euro unui constructor care a dat statul în judecată pentru un tronson al autostrăzii Lugoj-Deva. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată, a anunțat ministrul Transporturilor.

Fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc, în mandatul căruia s-a reziliat contractul cu firma care a dat statul român în judecată, a declarat vineri la Antena 3 că decizia rezilierii contractului nu este a ministrului, ci a unei comisii și a dat o informație explozivă:

„In Romania, de obicei firmele straine au facut un obicei care s-a impamantenit, fac claim-uri, tot felul de revendicari la Curtea de la Paris. Intr-adevar, aceasta fimra care lucra pe Lotul 2 avea mai multe revendicari, sume cerute in 2013-2016. In 2017 s-a reziliat partial contractul, dar nu de ministrul Cuc, ci de o comisie. Firma nu executa se lucrarile dar cerea bani suplimentari, or asemenea smecherii nu putem sa le toleram. Sentinta nu este definitiva, mare atentie (...) Romania are la Curtea de Arbitraj nenumarate decizii in disputa, care insumeaza 1 miliard de euro”, a declarat Răzvan Cuc la Antena 3.

