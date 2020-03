Un milionar vrea să fie șef de Consiliu Județean din partea PNL, după ce a cucerit Polul Sud pe schiuri

Romeo Dunca este candidatul liberalilor pentru șefia Consiliului Județean Caraș-Severin. Omul de afaceri a fost anunțat astăzi, într-o conferință de presă susținută de șeful PNL Caraș-Severin, ministrul Marcel Vela, primarul Reșiței, Ioan Popa și alți lideri liberali cărășeni, drept candidatul cu care PNL încearcă să câștige șefia Consiliului Județean!

„Rugămintea venită din partea domnului Marcel Vela pentru a mă alătura acestei administrații am acceptat-o cu emoție și cu plăcere, este o ocazie și o șansă reală de a pune în practică proiectul Nedeea. Problemele județului nu se rezumă doar la dezvoltare turistică, am venit să mă ridic la nivelul așteptărilor celor care au avut încredere în mine. Politică nu am făcut, nu mă pricep, mă pricep în schimb la a mă înconjura de oameni care au calități și orice reușită în orice domeniu este dată de a-ți alege oamenii pricepuți. Sunt un om care acceptă repede că nu le știe pe toate. Sper să facem ca acest județ să fie acolo unde Mama Natură l-a înzestrat!”, a declarat candidatul PNL la șefia Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca, potrivit presei din Caraș-Severin.

Romeo Dunca este un milionar din Top 300. De altfel, este și primul român la Paris-Dakar în 2005, iar în 2006 acesta a participat la prima expediție românească pe schiuri. Tot în premieră românească, în 2011, Romeo Dunca a cucerit Polul Sud pe schiuri. Acesta a plecat din Timişoara şi a avut la dipoziţie 24 de zile să ajungă la destinaţie, unde a arborat steagul României. Evenimentul a avut loc la exact 100 de ani de la prima cucerire a Polului Sud de către celebrul norvegian Roald Amundsen.