VIDEO Un moldovean a fost reținut în timpul protestelor violente din Georgia: bătaie cu Poliția lângă Parlament

"În timpul protestelor din Georgia, un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut. Misiunea noastră diplomatică este în contact cu autoritățile georgiene și este pregătită să întreprindă toate acțiunile necesare care vor fi necesare", a declarat serviciul de presă al ministerului pentru TASS.

Anterior, postul de televiziune georgian Imedi a raportat că un cetățean moldovean pe nume Adamia a fost reținut de ofițerii Ministerului Afacerilor Interne al Georgiei pentru o încăierare cu poliția la un miting împotriva proiectului de lege privind agenții străini la Tbilisi, lângă clădirea parlamentului. Potrivit postului TV, el a insultat mai întâi verbal poliția, apoi a folosit gaz cu piper împotriva lor.

Începând cu 15 aprilie, opoziția și activiștii societății civile organizează mitinguri la Tbilisi împotriva adoptării legii privind agenții străini. De mai multe ori protestele au escaladat în ciocniri cu forțele de securitate, forțele speciale au folosit gaze cu piper și tunuri cu apă pentru a dispersa protestatarii în apropierea parlamentului georgian.

Mai jos câteva imagini video de la ultimele bătăi:

A crowd of security forces in #Georgia brutally beat a detained protester. After which he is passed through the so-called "caridor", where on the way to the paddy wagon he is kicked and beaten.



Video by Mikheil Gogichashvili pic.twitter.com/ltq2uJUN8o