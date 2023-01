Un naufragiat în Marea Caraibelor a supravieţuit timp de 24 de zile hrănindu-se doar cu ketchup înainte de a fi salvat din apele columbiene, a anunţat autoritatea navală a acestei ţări, potrivit AFP.

"Nu aveam nimic de mâncare, doar o sticlă de ketchup, usturoi pudră şi nişte Maggi (cuburi de bulion). Am amestecat totul cu apă pentru a supravieţui timp de circa 24 de zile", a povestit Elvis Francois, un locuitor din Dominica în vârstă de 47 de ani, într-o înregistrare difuzată de marina columbiană, informează Agerpres.

Supravieţuitorul scrisese cuvântul "help" ("ajutor") pe coca velierului său, pe care a fost găsit, la circa 220 de kilometri nord-vest de Puerto Bolivar, în departamentul nordic La Guajira.

"Pe 15 ianuarie, am văzut trecând un avion. Aveam o oglindă şi am început să trimit semnale cu reflexia soarelui, iar când l-am văzut trecând de două ori, am înţeles că mă văzuseră", a explicat el.

Marina columbiană i-a sărit rapid în ajutor cu sprijinul unei nave comerciale.

În luna decembrie, în timp ce bărbatul repara un velier în faţa unui port din Saint Martin, o insulă din nord-estul Caraibelor, a fost "măturat în larg" din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, potrivit unui comunicat al marinei.

"Neavând cunoştinţe de navigaţie, era pierdut şi dezorientat pe mare, iar eforturile sale de a manevra nava şi echipamentele aflate la bord au fost inutile", a adăugat aceeaşi sursă.

În mai multe rânduri bărbatul a încercat să dea telefoane, dar fără succes, din cauza lipsei unei reţele.

"Nu puteam face altceva decât să stau şi să aştept (...) 24 de zile departe de uscat, fără să vorbesc cu nimeni, fără să ştiu ce să fac sau unde mă aflu. A fost greu, în unele momente mi-am pierdut speranţa, m-am gândit la familia mea", a povestit el.

El a fost predat autorităţilor de imigrare pentru a fi aranjată întoarcerea sa în Dominica.