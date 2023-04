VIDEO Un nou atentat împotriva unui lider pro-rus: explozie cu mașină capcană în Melitopol

Canalul de Telegram al autorității impuse de Rusia în oraș a numit persoana rănită ca fiind Maxim Zubarev, care este șeful autorității de ocupație din așezarea Yakymivka din regiune, transmite The Guardian Această informație nu este confirmată. Un videoclip care circulă pe rețelele de socializare pare să arate o mașină avariată pe stradă.

Explozia are loc într-un context tensionat. Un corespondentul militar rus a fost ucis în urma unui atac cu bombă.

Forțele de securitate au efectuat o percheziție în apartamentul unei femei din Sankt Petersburg, care este suspectată de implicare în explozia produsă în cafeneaua în care a murit corespondentul militar Vladlen Tatarski (Maksim Fomin), relatează RBK, citând publicația locală "Fontanka",

