Un nou cult religios va fi recunoscut oficial în România. Cine sunt `Adunările lui Dumnezeu din România`

Cel de-al 19-lea cult se numește ”Adunările lui Dumnezeu din România” și îl are ca lider local pe Ioan Ceuță. Actele au fost depuse la Secretariatul de stat pentru culte și hotărârea de guvern este deja pregătită.

Cine sunt fondatorii

Miscarea si-a facut aparitia la Topeka, Kansas, SUA, in ianuarie 1901, Prima intalnire a noii organizatiia avut loc in Hot Springs, Arkansas, in aprilie 1914, unde s-au adunat peste 300 de lideri de biserici, si abia dupa trei zile petrecute in rugaciune, au inceput sa discute organizarea noii miscari. Bisericile independente reprezentate au decis sa formeze o noua organizatie in care biserica locala sa aiba autonomie deplina. De aceea pana astazi, Adunarile lui Dumnezeu cred in autonomia bisericii locale. Astfel a luat fiinta Consiliul General al Adunarilor lui Dumnezeu. Dupa numai doi ani de activitate, organizatia nou fondata devine constienta de necesitatea emiterii unor standarde doctrinale.

In Romania, aceasta organizatie a functionat pana in anul 1950, cand a fost inchisa de autoritatile comuniste, asa cum s-a intamplat si cu Biserica greco-catolica. Dupa 1989, Adunarile lui Dumnezeu au fost reinfiintate. Persoana care a avut viziune pentru începerea noii organizatii este Rev. Bobby Beard, care a fost misionar si director pentru Europa de Est a organizatiei Assemblies of God, se arată pe pagina de net a mișcării

Celelalte culte religioase recunoscute în țara noastră sunt:

» Biserica Ortodoxă Română

» Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara

» Biserica Romano-Catolică

» Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică

» Arhiepiscopia Bisericii Armene

» Biserica Ortodoxă de Rit Vechi din România

» Biserica Reformată din România

» Biserica Evanghelică C.A. din România

» Biserica Evanghelică Lutherană din România

» Biserica Unitariană Maghiară

» Cultul Creștin Baptist- Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România

» Biserica Creştină După Evanghelie din România

» Biserica Evanghelică Română

» Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

» Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din România

» Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România- Cultul Mozaic

» Cultul Musulman

» Organizaţia Religioasă “Martorii lui Iehova”