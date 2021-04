Un nou episod tensionat la Primăria Sectorului 1. Consilierii PNL nu acceptă discuții despre buget fără motivarea instanței

Nu e săptămână fără scandal între aliații la guvernare PNL și USR PLUS la Primăria Sectorului 1.

Consiliul Local Sector 1 a respins, în şedinţa de luni, ordinea de zi care cuprindea şi proiectul de buget pe 2021, deoarece nu s-au înregistrat suficiente voturi pentru a fi adoptată. Au fost acordate 12 voturi "pentru", unul "împotrivă" şi 13 abţineri.

Viceprimarul PNL Ramona Porumb a precizat că liberalii nu doresc să rişte ca bugetul să fie contestat şi Primăria să intre într-un blocaj, după ce instanţa a suspendat reorganizarea din decembrie 2020 a aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1, ca urmare a preluării activităţii Administraţiei Pieţelor Sector 1, Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Centrului Cultural Sector 1, care s-au desfiinţat.

"Nu ne dorim să riscăm ca acest buget să fie contestat, nici să băgăm Primăria într-un blocaj şi mai mare şi din acest punct de vedere dorim să avem întâi fie, dacă spuneţi că aţi solicitat în regim de urgenţă, să avem motivarea instanţei şi opiniile exprimate de ANFP şi de Prefectură, pentru a ne putea exprima, respectând condiţiile de legalitate pe acest buget, cu singura dorinţă de a nu băga Primăria Sectorului 1 într-un blocaj şi mai mare decât este cel din prezent", a explicat Porumb.

PNL Sector 1 scrisese luni pe Facebook că aprobarea unui buget "făcut pe repede înainte, fără consultări publice şi construit pe baza unei organigrame suspendate" ar genera "un blocaj generalizat" la nivelul administraţiei locale a Sectorului 1.

Consilierul local PNL Dinu-Nicolae Gheorghe a menţionat, în cadrul şedinţei, că a rugat să fie organizată o consultare publică pe tema bugetului, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

În replică, primarul Clotilde Armand a susţinut că proiectul de buget al Sectorului 1 a fost în dezbatere publică două săptămâni. Ea a adăugat a fost organizată şi o dezbatere la care au putut să vină cei interesaţi.

"Opinia mea este exprimată prin chiar avizul de legalitate pe care l-am dat pe proiectul de hotărâre, (...) în plus, am aflat şi am şi documentat o situaţie şi o speţă celebră, cea de la Buzău, în care hotărârea prin care s-a reorganizat instituţia Primăriei Buzău a fost atacată de Sindicatul poliţiştilor în 2017. Este o hotărâre care a fost suspendată până la judecarea pe fond patru ani, perioadă în care, am vorbit cu secretarul oraşului Buzău şi mi s-a spus că, evident, au aprobat bugete", a explicat secretarul general al Sectorului 1, Lavinia Ionescu.

Consilierul local PSD Cristian Tudose a precizat că sumele solicitate de spitalele "Grigore Alexandrescu", de Oftalmologie, de Urgenţă şi pentru arşi trebuie să fie cuprinse în buget.

"Ca să putem să discutăm despre votarea bugetului am dori ca toate aceste patru solicitări să le regăsim într-o notă clară, explicată, trimisă către toţi consilierii de Departamentul Financiar, ca să avem certitudinea că măcar aceste sume care ne sunt cerute de spitale strict pentru funcţionare şi utilităţi le avem prinse în buget. (...) Înţeleg că, până în acest moment, avem o sumă prinsă de vreo 7 milioane, iar solicitările sunt mult mai consistente din partea fiecărui spital", a spus Tudose.

Clotilde Armand a susţinut că actuala administraţie va aloca mai mulţi bani acestor spitale decât precedenta. "Ştiţi cât a cheltuit administraţia precedentă pentru aceste spitale? Trei milioane de lei. Noi o să avem un buget care este cu 180 de milioane de lei mai mic decât cel al administraţiei precedente, noi facem tot posibilul să alocăm sume, v-am rugat să veniţi cu amendamente, să spuneţi de unde luăm sumele ca să le alocăm. Noi am alocat o sumă care este două ori mai mare decât media ultimilor trei ani", a afirmat ea.