Un nou film din franciza 'Expendables', cu Megan Fox, Sylvester Stallone și Jason Statham, se află în pregătire la Hollywood

Cel de-al patrulea film din franciza "The Expendables", în care Jason Statham şi Sylvester Stallone vor interpreta încă o dată rolurile unor mercenari de elită trimişi în misiuni periculoase, se află în pregătire la Hollywood, a anunţat luni site-ul revistei americane Variety.

Alături de Jason Statham şi Sylvester Stallone, alţi doi veterani ai acestei francize, Dolph Lundgren şi Randy Couture, îşi vor relua rolurile jucate în precedentele pelicule "The Expendables", în timp ce rapperul 50 Cent, Megan Fox şi Tony Jaa vor debuta în această serie cinematografică, potrivit agerpres.ro.

Noul film va fi regizat de Scott Waugh pe baza unui scenariu scris de Spenser Cohen, Max Adams şi John Joseph Connoly. Filmările de la acest lungmetraj, ce va fi produs de Lionsgate şi Millennium Media, vor începe în toamna acestui an.

Sylvester Stallone a regizat primul film din seria "The Expendables", care a fost lansat în 2010 şi a inclus apariţii speciale ale actorilor Mickey Rourke, Bruce Willis şi Arnold Schwarzenegger. În pofida cronicilor temperate şi unui box-office modest, filmul a generat două continuări - "The Expendables 2" (2012) şi "The Expendables 3" (2013). Jason Statham şi Sylvester Stallone au jucat în toate filmele din această serie, Chuck Norris, Terry Crews, Liam Hemsworth şi Jean-Claude Van Damme au apărut în prima continuare, iar Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes şi Kelsey Grammer au putut fi văzuţi în cea de-a doua continuare, iar Mel Gibson în a treia parte a seriei.

Cele trei lungmetraje din seria "The Expendables", care aduc un omagiu filmelor de acţiune din anii '80 - '90, au obţinut împreună încasări de peste 800 de milioane de dolari în box-office-ul mondial. Discuţii despre realizarea celui de-al patrulea film în cadrul acestei serii cinematografice au fost purtate de mai mulţi ani, însă proiectul a fost aprobat abia în urmă cu câteva zile.