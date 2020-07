Un nou focar COVID-19 în România - Spitalele sunt aproape de atingerea capacităţii maxime

Un nou focar de cazuri de infectare cu coronavirus a fost depistat în judeţul Prahova, directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), Bogdan Nica, declarând, miercuri, că spitalele sunt aproape de atingerea capacităţii maxime de internare a pacienţilor confirmaţi cu boala COVID-19.

Nica a precizat, într-o conferinţă de presă, că a fost depistat un nou focar în judeţ, fiind vorba despre 35 de persoane infectate de la un centru de dializă privat din Ploieşti. O altă unitate privată cu profil similar are trei cazuri confirmate în acest moment, toţi cei 38 de pacienţi dializaţi urmând să fie internaţi."De trei zile suntem martorii acestui val (...). În ultima zi a stării de urgenţă aveam 76 de îmbolnăviri şi 5 sau 6 decese. Astăzi, 243 sunt în spital şi am trecut demult de 400. Deci am 100 şi ceva de bolnavi internaţi în ultimele 10 zile", a spus directorul DSP potrivit Agerpres În context, Nica a precizat că Prahova se află aproape de atingerea limitei maxime de internare a pacienţilor confirmaţi cu noul coronavirus."Mai mult de 300 de paturi în Prahova nu avem de unde să luăm. 243 cazuri sunt pozitive acum, inclusiv cei 38 de la dializă, 217 sunt internaţi, 26 în curs de internare. Mai sunt 18 suspecţi la CFR şi 10 suspecţi la UPU", a declarat sursa citată.Directorul DSP a reamintit faptul că au fost mai multe focare la nivelul judeţului Prahova, între care cel de la centrul de bătrâni de la Izvoarele (71 de persoane, dintre care un beneficiar a decedat), cel de la Exploatare Sistem Zonal Prahova (Apele Române), unde au fost nouă cazuri, şi unul la o firmă de pe platforma Brazi, unde trei angajaţi au fost testaţi pozitiv.De asemenea, două asistente de la Spitalul de pediatrie au fost testate pozitiv, dar şi o angajată de la blocul alimentar al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti.În acest ultim caz este vorba despre o persoană care a fost contact al unuia dintre pompierii confirmaţi în urmă cu câteva săptămâni. Aceasta a stat în izolare 10 zile şi se pare că ar fi avut contact cu doar două persoane, a precizat Nica."Avem foarte mulţi pozitivi şi lucrul cel mai prost este că aceşti oameni care sunt pozitivi la testul PCR au şi simptome. Asta înseamnă (...), fără să fac o analiză exhaustivă cu pretenţii de studiu clinic, că oamenii stau acasă şi, atunci când se simt foarte rău, (...) se prezintă la unităţile de urgenţă din judeţ", a declarat şeful DSP.Din punctul său de vedere, creşterea numărului de cazuri de COVID-19 este cauzată de mai multe motive, printre care nerespectarea măsurilor impuse de autorităţi, dar şi campaniile din spaţiul public.