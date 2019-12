VIDEO Un nou protest cu ligheane în fața Primăriei Capitalei

Peste 60 de persoane s-au adunat, joi dimineața, în fața sediului Primariei Capitalei, pentru a protesta fața de problemele RADET din ultimele luni. Bucureștenii au venit cu ligheane și cu pancarte pe care sunt transmise mesaje legate de faptul că în ultima perioadă au întâmpinat mai multe probleme cu apa caldă și caldura.

Oamenii spun că vor ca municipalitatea să investească în cele necesare și să renunțe la cheltuielile cu vouchere sau târguri.

„Protestăm pentru că nu avem apă caldă și căldură într-o bună bucată din București. Am venit cu lighean în care ne spălăm ca pe vremea lui Ceaușescu. (...) Nu știu ce se va schimba, depinde de primar și de administrație. Sperăm să se cheltuiască mai puțini bani pe alte lucruri care nu sunt necesare. Avem cel mai scump târg de Crăciun, de exemplu. Pentru asta sunt bani și pentru foarte multă publicitate pentru primărie, la televizor”, a spus Maria.

Altă protestatară a precizat că participă la acțiune pentru a-și susține vecinii care nu au agent termic.

„Eu am venit din solidaritate cu vecinii mei care nu au apă caldă și căldură din Drumul Taberei. Eu am. Sunt pe aici. Am venit să îi spun doamnei primar Frea că nu mai trebuie să cheltuiască banii publici, milioane de euro pe târguri de Crăciun, pe beculețe, pe vouchere și alte prostii și să investească în RADET, în transportul în comun și în infrastructură”, a declarat Delia Mihalache.

Citește și: Liberalii fac CIRC - Proteste cu ligheane în fața Primăriei Capitalei - Acuzații dure la adresa Primăriei, deși avariile sunt ale ELCEN controlat de PNL

Protestatarii vor să arate reprezentanților Primăriei că se spală la lighean pentru că nu au apă caldă.

Organizatorii spun, pe pagina de Facebook a protestului, că vor să îi demonstreze primarului Capitalei că nu „se vor obișnui cu răul”.

„Şi să o obligăm pe Gabriela Firea să ne vadă şi să îşi dea seama că nu administrează un oraş din Monopoly, ci unul real, cu oameni reali, care au nevoi de bază cât se poate de reale”, se arată în mesajul organizatorilor.

Amintim că și saptamăna trecută a avut loc un protest la Primaria Municipiului Bucuresti.

Cateva zeci de membri ai PNL s-au adunat, vinerea trecută, la sediul PMB. Aceștia îi solicitau primarului general al Capitalei, Gabrielei Firea, se rezolve problema termoficării sau să își dea demisia alături de cei care administrează sistemul. La protest a participat și ministril Muncii, Violeta Alexandru.