Un nou protocol secret bubuie în politică / Cristoiu: În ANAF a funcționat un fel de DNA pe mâna lui Ponta

Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat, duminică seară, la Antena 3, că a intrat în posesia unui nou protocol secret din care rezultă că în ANAF a funcționat un fel de DNA în timp ce la șefia Guvernului era premierul Victor Ponta.

„O sa il public maine spre poimaine. Este intre ANAF si Parchet, e semnat pe 28.11.2013. In urma lui, Directia antifrauda fiscala devine un fel de DNA pe mana premierului de atunci, Victor Ponta. Deci cei de la aceata directie generala antifrauda trimit la parchete, au 300 de oamnei in parchete care se vor ocupa de fraude, de fapt nu anchetau procurorii, ci cei de la antifraduda. Ca in cazul protocolului cu SRI, era o hora intre doua institutii”, a declarat Cristoiu, la Antena 3.

