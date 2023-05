Un obiect ciudat a brăzdat cerul în miez de noapte: mingea de foc care aparține Chinei/ Video

Mingea de foc care a străbătut cerul din sudul Japoniei ar putea proveni de la o rachetă a chinezilor, informează Mediafax.

Observatorul Astronomic Național din Japonia a anunțat că a observat incidentul la ora locală 23:00.

Specialiștii observatorului au mai spus că mișcarea sugerează că nu este vorba de un meteorit și „arată exact ca intrarea în atmosferă a unor resturi de la o rachetă", posibil de la o lansare chineză din noiembrie.

Experții au calculat traiectoria și au stabilit că gunoiul spațial va ateriza în mare și nu reprezintă un pericol pentru locuitori.

Mysterious lights resembling meteorites or fireballs have been sighted crossing the skies over various parts of Okinawa prefecture in Japan. pic.twitter.com/Po28BRUQqG