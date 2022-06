Un parc din California, Negro Bar, îşi schimbă denumirea după mulţi ani de dezbateri

Acest parc din Folsom, o localitate cu o populaţie majoritar caucaziană şi care se află în apropiere de capitala statului California, Sacramento, primise numele de "Negro Bar" datorită minerilor de culoare care au lucrat în această zonă în perioada Goanei după Aur, spre sfârşitul anilor 1840.Parcul, care include şi spaţii pentru camping, poteci pentru drumeţii montane şi diverse activităţi nautice, a fost amenajat de-a lungul unui banc de nisip.Până în anii 1920, localnicii şi chiar cotidianul San Francisco Chronicle se refereau la acest parc folosind o denumire explicit rasistă.Într-un nou raport, Departamentul parcurilor din California a decis în cele din urmă să schimbe numele parcului, în cadrul acţiunilor sale privind "identificarea şi suprimarea numelor de locuri care sunt insultătoare".În 1999, acelaşi departament a votat împotriva schimbării de nume, întrucât unii dintre membrii săi s-au declarat îngrijoraţi din cauza riscului de a vedea dispărând "recunoştinţa faţă de prezenţa şi de participarea afro-americanilor la Goana după Aur în California".Însă o petiţie lansată pe internet în urmă cu patru ani de o femeie care livra alimente la domiciliu şi care s-a declarat deranjată atunci când a descoperit numele parcului din Folsom, a relansat această procedură."Nu-mi venea să cred că am văzut cu adevărat un panou pe care era scris 'Negro Bar'. Probabil pentru că prefer să nu mi se spună 'neagră' în epoca noastră", a scris Phaedra Jones în acea petiţie."Când am văzut acel panou, m-am simţit imediat rău, am început să am dureri la nivelul stomacului (...) Voiam să găsesc imediat prima rută care să mă scoată în afara acestui oraş", a adăugat ea.Vineri, cu două zile înainte de sărbătoarea "Juneteenth", care celebrează emanciparea sclavilor americani, Comisia parcurilor din California a votat în unanimitate pentru redenumirea parcului.Parcul va purta numele temporar de "Black Miners Bar", iar în perioada următoare istoricii locali vor realiza cercetări aprofundate şi vor primi propuneri din partea localnicilor.