Un patinoar artificial în aer liber va fi deschis, în premieră, în centrul oraşului Miercurea Ciuc, pentru perioada sărbătorilor de iarnă, municipalitatea pregătind şi alte evenimente culturale sau comunitare.

Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că patinoarul artificial va fi inaugurat, cel mai probabil, în 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, acesta fiind amenajat pe platoul din faţa Palatului Administrativ, cu sprijinul Consiliului Judeţean şi al Asociaţiei Hargita Viz, potrivit Agerpres.

De asemenea, va fi extins şi înnoit iluminatul de sărbătoare, fiind alocată în acest sens suma de 130.000 lei.

Potrivit primarului, va fi schimbat iluminatul festiv de la intrarea în oraş, în Parcul Central va fi amenajat "un colţ iluminat pentru fotografii", care să-i surprindă pe toţi trecătorii, dar vor exista şi alte elemente surpriză, despre care edilul nu a vrut să dezvăluie detalii.

Iluminatul festiv va fi pornit, în partea centrală a oraşului, la sfârşitul acestei săptămâni, când începe perioada de Advent la catolici, iar în celelalte zone acesta va putea fi admirat începând cu 3 decembrie.

În oraş au fost amplasaţi şi doi brazi de Crăciun, unul în Parcul Central, unde vor fi organizate şi mai multe evenimente în duminicile de Advent şi celălalt la intersecţia dintre strada Petofi Sandor şi Piaţa Majlath Gusztav Karoly.

"Când am pornit la drum în organizarea acestei luni speciale în viaţa comunităţii noastre, ne-am imaginat, dacă am fi copii, cum am dori să arate centrul oraşului şi ce ne-am dori să se întâmple", a explicat primarul ideea de la care s-a pornit în organizarea evenimentelor dedicate sărbătorilor de iarnă.

La rândul său, viceprimarul municipiului, Sogor Eniko, a vorbit despre programele care vor avea loc în perioada următoare, cum ar fi diverse târguri tematice sau evenimente organizate în jurul bradului, cu ocazia aprinderii lumânărilor de Advent.

O noutate o reprezintă "calendarul viu de Advent", la care s-au înscris 154 de persoane şi despre care viceprimarul a spus că este "surprinzător de popular". Aceasta a explicat că o parte dintre cei înscrişi, în urma unei trageri la sorţi, urmează să-şi decoreze festiv geamurile locuinţelor, într-o anume zi, iar o altă parte vor trebuie să facă fotografii, care vor fi postate pe o pagină de Facebook.