Un pompier giurgiuvean salvează vieţi şi în timpul liber

Un pompier din cadrul ISU Giurgiu, acum şef de tură la Garda de Intervenţie Mihăileşti, donează sânge de 18 ani, iar acum, în preajma Sărbătorilor Pascale, a donat trombocite pentru a salva viaţa unui tânăr care are nevoie de o operaţie importantă, potrivit Agerpres.

"Sunt pompier de 18 ani şi tot de atunci sunt şi donator voluntar de sânge, dar acum am auzit de un tânăr giurgiuvean care are nevoie de trombocite, o componentă a sângelui, pentru o intervenţie chirurgicală care îi poate salva viaţa şi nu am stat pe gânduri, am mers la Centrul de Transfuzie Sanguină din Bucureşti pentru a dona trombocite", a declarat miercuri, presei, şeful de tură al Gărzii de Intervenţie Mihăileşti, plutonier adjunct Alin Neagu.El spune că nici măcar nu îl cunoaşte pe tânărul giurgiuvean, dar aşa este construit ca om, îi place să ajute şi să salveze vieţi.'Nu m-am gândit niciodată la câte persoane a ajuns ajutorul meu, dar cu siguranţă au fost destul de multe în toţi aceşti ani. Cred că trebuie să fim solidari şi să oferim o şansă la viaţă, printr-un simplu gest: acela de a dona. Pentru mine a devenit un obicei şi de fiecare dată când donez, simt o împlinire sufletească", a adăugat pompierul giurgiuvean.Plutonierul adjunct Alin Neagu este pompier în cadrul ISU Giurgiu din anul 2004 de când a absolvit Şcoala de Pompieri, iar acum îndeplineşte funcţia de şef de tură din cadrul Gărzii de Intervenţie Mihăileşti şi salvează vieţi atât atunci când este în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cât şi în timpul liber. Pompierul giurgiuvean are 38 de ani şi este tatăl unui băieţel de nouă ani.