Un preot din Sibiu cere oprirea vaccinării anti-Covid: 'Opriți experimentele pe români!'

„Românii nu vor să fie cobaii nimănui! Opriți experimentele pe români! Numai Adevărul ne poate face liberi, iar în afara lui riscăm primejdia autodistrugerii!”. Acesta este un fragment din scrisoarea deschisă anti vaccinare redactată de reprezentanții Federației Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita din România. Scrisoarea este semnată de Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, îndrumător de doctorat în cadrul Facultății de Teologie din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, în calitatea sa de președinte al Federației. Sunat de reporterii Turnul Sfatului pentru a-și spune punctul de vedere, preotul a refuzat să comenteze, potrivit turnulsfatului.ro.

În a doua jumătate a lunii decembrie, pe site-ul Federației Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita din România a apărut o scrisoare deschisă către Guvernul României, Ministerul Sănătății și către întreaga societate civilă, semnată de preotul Vasile Mihoc, îndrumător de doctorat și fost profesor în cadrul Facultății de Teologie din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. În scrisoare li se cere autorităților române să oprească vaccinarea împotriva SARS CoV-2, vaccinele nefiind suficient testate, iar românii folosiți pe post de cobai.

Reporterii Turnul Sfatului au luat legătura telefonic cu preotul profesor, însă acesta nu a vrut să comenteze conținutul scrisorii și nici să aducă lămuriri în plus.

„Citiți scrisoarea. Au făcut-o cei de la Pro Vita. Pro Vita are și oameni și medici care apără viața. Lăsați șorticăriile, v-am spus citiți acolo, în scrisoare este tot ce trebuie”, a spus părintele.

În ultima parte a scrisorii concluziile sunt trasate clar.

„În concluzie, considerăm că decizia de a vaccina populația cu vaccinuri insuficient testate, bazate pe tehnologii controversate, inacceptabile din punct de vedere bioetic, moral și creștin, fără studii clinice, fără cunoașterea efectelor adverse și fără o informare prealabilă a cetățenilor reprezintă un act ilegal, neconstituţional şi abuziv, care pune în pericol sănătatea populației, reprezentând totodată un afront adus drepturilor și libertăților cetățenești. Românii nu vor să fie cobaii nimănui! Opriți experimentele pe români! Numai Adevărul ne poate face liberi, iar în afara lui riscăm primejdia autodistrugerii!”, se încheie scrisoarea deschisă.

Scrisoarea semnată de preotul din Sibiu are cinci capitole. Primul capitol face referire la compoziția noilor vaccinuri și vorbește despre efectele secundare sau contraindicațiile noilor vaccinuri, lipsa de informații cu privire la siguranța vaccinurilor, controversa tehnologiei pe bază de ARN mesager, utilizată în premieră absolută și despre aspectele etice privitoare la vaccinurile anti-Covid produse pe linii celulare umane.

Cel de-al doilea capitol este dedicat „părerii specialiștilor” printre care sunt trecuți Michael Yeadon, fost șef al diviziei de cercetare la Pfizer, Romeo Quijano, profesor pensionat de farmacologie şi toxicologie la College of Medicine, Univesity of the Philippines Manila, Robert F. Kennedy Jr., președintele Children’s Health Defense, Univ. Dr. Vasile Astărăstoae, dr. Mircea Frențiu și dr. Monica Pop, cunoscuți pentru pozițiile anti vaccinare pe care le-au luat public.

Cel de-al treilea capitol este o petiție pentru suspendarea studiilor pe subiecți umani a vaccinului Covid privind riscul de ADE pentru cei vaccinați (amplificarea bolii celor vaccinați datorată anticorpilor, riscul infertilității postvaccinale, risc-ul crescut de reacții alergice postvaccinale și durata de studiu prea scurtă, care nu permite estimarea realistă a efectelor secundare.

Cel de-al patrulea capitol din scrisoarea deschisă face referire la anumite aspecte legislative care privesc restrângerea drepturilor și libertăților cetățenești în cazul refuzului vaccinării.

„Cu toate că autoritățile au anunțat că vaccinarea anti-Covid nu va fi obligatorie, semnalele din teritoriu arată că medicii, asistentele și angajații DSP sunt presați să se înscrie voluntari pentru vaccinul anti-Covid. Potrivit avocatului Gheorghe Piperea, acestora li s-ar fi cerut să semneze un formular, în caz de refuz fiind amenințați cu concedierea”, se arată în scrisoare.

În ultimul capitol din scrisoare preoții își exprimă dezaprobarea „în legătură cu folosirea vaccinurilor produse cu ajutorul celulelor umane din fetuși avortați, procedeu care intră în contradicție nu doar cu viața morală creștină, ci cu însăși conștiința umană”, spun ei.

De asemenea, se face o paralelă între utilizarea vaccinurilor produse pe linii celulare umane și incidența autismului din ultimii 30 de ani.

„Utilizarea vaccinurilor produse pe linii celulare umane este suspectată ca fiind implicată în explozia incidenței autismului din ultimii 30 de ani[23]. Numeroase studii științifice afirmă că există corelații statistice și epidemiologice între contaminarea genetică a gazdei cu material genetic străin și modificările moleculare și variațiile epidemiologice ale patologiilor din spectrul autist[24].

Faptul că cetățenii români (creștini în proporție de peste 90%) urmează a fi vaccinați fără a fi informați asupra acestor aspecte (medicale, etice și morale) ale acestor vaccinuri constituie o gravă încălcare a drepturilor lor, la vicierea consimțământului lor informat. Astfel consimțământul lor este lovit de nulitate, nefiind informat, nici în cunoștință de cauză, iar medicii vaccinatori se află în situații de malpraxis”, mai stă scris în scrisoarea semnată de pr. Vasile Mihoc.

Părintele Vasile Mihoc s-a născut în 13 martie 1948 la Suceava. A urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu unde, mai târziu, ajunge să predea. Este doctor în teologie și membru în mai multe organizații. În momentul de față slujește într-una din bisericile din Sibiu.