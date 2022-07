Un preot ortodox rus îl bate cu o cruce pe un preot ortodox ucrainean, din cauza patriarhului Kirill/ Video

Războiul din Ucraina și implicarea Bisericii Ortodoxe Ruse de partea lui Vladimir Putin naște conflicte de toate felurile. Un preot ortodox rus a sărit să îl bată cu o cruce pe un preot ortodox ucrainean.

Totul ar fi pornit de la faptul că preotul ucrainean vorbea împotriva patriarhului Kirill al Moscovei.

Incidentul s-a petrecut în regiunea Vinița.

In the Vinnytsia region, a priest of the Russian Orthodox Church (ROC) attacked a priest of the Ukrainian Orthodox Church (UOC)



A supporter of Putin's priest Gundyaev hit his "colleague" with a cross because the representative of the UOC accused the ROC of helping the occupiers. pic.twitter.com/FJwBdknysY