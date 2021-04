Un primar PNL din Timiș a INTERZIS comercianții din Oltenia în piețele din oraș: cei afectați sesizează CNCD

Decizie cu cântec a primarului PNL Claudiu Buciu, din Lugoj. Acesta a decis să interzică accesul comercianților din Oltenia în piețele din oraș. Nu mai puțin de 15 producători din Oltenia au rămas fără mesele în care vindeau de peste 25 de ani. Motivul? Buciu vrea să încurajeze producătorii locali.

„În luna decembrie 2020, am fost chemaţi de Administraţia pieţei din Lugoj să reînnoim contractele de închiriere pentru mesele din piaţa de legume şi fructe, dar ulterior am fost anunţaţi că domnul primar nu mai doreşte să reînnoim aceste contracte. În 15 martie, am reuşit să obţinem o audienţă la domnul primar, care ne-a spus că nu mai doreşte să vină oltenii în această piaţă”, a spus Dan Enea, unul dintre agricultori pentru Lugojeanul.

Cei afectați vor acum să sesizeze CNCD.