Un producător auto chinez planifică cel mai mare proiect ecologic de transformare a hidrogenului în metanol din lume

Producătorul auto chinez Geely planifică cel mai mare proiect ecologic de transformare a hidrogenului în metanol din lume. Fabrica va produce inițial 500.000 de tone pe an, dar ar putea fi extinsă până la 100 de milioane de tone de capacitate anuală, scrie hydrogeninsight.com.

O filială a companiei auto chineze Geely a obținut aprobări pentru un proiect de metanol verde care ar putea ajunge la o capacitate anuală de producție de 100 de milioane de tone, necesitând aproximativ 20 de milioane de tone pe an de hidrogen verde, potrivit rapoartelor locale.

Inner Mongolia Liquid Sunshine Energy Technology urmează să înceapă construcția unei centrale de 500.000 de tone pe an, bazată pe energie eoliană și solară în regiunea autonomă, în luna iulie a acestui an, finalizarea fiind programată pentru jumătatea anului 2026.

Filiala a prezentat, de asemenea, planuri de extindere a acestei capacități anuale de producție la cinci milioane de tone pe an într-o a doua fază și la 100 de milioane de tone pe termen lung, deși nu a fost dezvăluit un calendar pentru astfel de extinderi.

Obiectivul pe termen lung ar fi aproape la fel de mult metanol ca cel produs la nivel global în prezent – aproximativ 110 milioane de tone pe an sunt produse aproape în întregime din combustibili fosili.

Prima fază a proiectului

Prima fază a proiectului Inner Mongolia va costa 18,53 miliarde de yuani (2,6 miliarde de dolari). În timp ce o capacitate exactă de electroliză pentru instalație este necunoscută, Hydrogen Insight estimează că producerea celor aproximativ 100.000 de tone de hidrogen necesare pentru 500.000 de tone de metanol verde ar necesita cel puțin 1GW de electrolizoare.

În mod similar, nu se cunoaște dacă CO2 Utilizat în producția de metanol va proveni din surse biogene sau emițători industriali.

Geely produce atât autoturisme, cât și camioane capabile să funcționeze cu metanol, iar în februarie anul trecut a deschis prima fabrică de metanol de 100.000 de tone pe an din lume, situată în orașul Anyang din nordul Chinei. Cu toate acestea, acest proiect și-a obținut hidrogenul din gazeificarea cărbunelui, cu CO2 materii prime capturate din procesele industriale.

Mașinile și camioanele alimentate cu metanol au rămas marginale chiar și pe piața internă a Geely, unde compania estimează că peste 30.000 de vehicule sunt pe șosele. Combustibilul are jumătate din conținutul energetic pe galon de benzină, continuând să emită emisii de gaze cu efect de seră atunci când este ars.

Cu toate acestea, substanța chimică este, de asemenea, utilizată în prezent ca materie primă pentru materialele plastice și a început să fie utilizată ca și combustibil marin, cu prima navă container capabilă să funcționeze cu metanol lansată anul trecut.

Tot metanolul verde utilizat în prezent pentru alimentarea navelor este derivat din biomasă, mai degrabă decât din hidrogen regenerabil, din cauza lipsei de aprovizionare disponibilă și rentabilă.

Cu toate acestea, perspectivele pe termen lung ale metanolului sunt neclare. AIE a avertizat în ultimul său raport privind e-combustibilii că producerea unei cantități suficiente de combustibil pentru a decarboniza chiar și 10% din sectorul transportului maritim până în 2030 – să nu mai vorbim de alte transporturi care utilizează metanol pentru a reduce emisiile – este probabil să depășească oferta de CO2 biogenic disponibil.