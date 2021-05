Un profesor din Miami îi îndeamnă pe elevi să nu-și îmbrățișeze părinții vaccinați, pentru a nu se expune elementelor dăunătoare

Un profesor de matematică și științe din clasa a V-a a prezentat miercuri o falsă teorie a conspirației elevilor de la Centner Academy, o școală privată din Miami, avertizându-i că nu ar trebui să-și îmbrățișeze părinții care au fost vaccinați împotriva coronavirusului mai mult de cinci secunde, pentru că ar putea fi expuși la elementele dăunătoare ale vaccinului. „Hola Mami”, a scris o elevă într-un e-mail adresat părinților, spunând că profesorul „ne îndeamnă să rămânem departe de voi”.

Cu aproape o săptămână înainte, școala amenințase că nu va angaja profesori care se vaccinează împotriva coronavirusului. Părinții alarmați au comunicat pe WhatsApp, încercând să găsească o modalitate de a-și retrage copiii de la școală, până la sfârșitul anului, scrie smartradio.ro.

Însă, pe adresa școlii au venit „sute de cereri de angajare, din întreaga lume”, potrivit administrației. Și mai multe au venit de la oameni care doreau să-și înscrie copiii – taxa de școlarizare se ridică la 30.000 de dolari pe an.

Simbol pentru activiștii anti-vaccinare

Școala din modernul cartier Design District din Miami a devenit un far național pentru activiștii anti-vaccinare, in timp ce oficialii din domeniul sănătății publice din Statele Unite se luptă să depășească scepticismul vaccinal.

Politica de restricționare a profesorilor de la contactul cu elevii a adus un val de echipe de televiziune, fapt care i-a determinat pe profesori să-i tină pe copiii în interior. Leila Centner, cofondatoarea școlii, care spune că nu este împotriva vaccinurilor testate complet și a scris pe Instagram că jurnaliștii „încearcă să-mi distrugă reputația, pentru că am mers împotriva narațiunii lor”.

Susținătorii o încurajează

„Nu îi vom lăsa să te doboare!”, a scris unul dintre ei pe Instagram. „Suntem alături de tine! Ești un înger care încearcă să ne salveze copiii și profesorii”.

Dar mărturiile părinților și profesorilor, precum și o recenzie a postărilor de pe rețelele sociale și a documentelor școlare, e-mailuri, mesaje text și videoclipuri, arată cum doamna Centner, bogată și bine conectată, și-a adus ideile anti-vaccinare și anti-mască în viața de zi cu zi a școlii, transformând ceea ce fusese o comunitate unită în 2 tabere opuse.

Părinți pro și contra

„În fiecare după-amiază trebuie să-i explic copilului meu când vine acasă și spune: De ce școala spune că ceea ce mă înveți nu este corect?”, spune Iris Acosta-Zobel, referindu-se la importanța pe care o acordă acasă purtarii măștii și vaccinării. Ea și-a retras fiica de la școală vineri.

Sara Dagan, care are patru copii înscriși la școală, a declarat că nu a fost tulburată de controversă. „Totul a fost transmis în exces”, spune ea. „Mă simt confortabil să țin departe vaccinul. Principala mea preocupare este fericirea copiilor”.

Unii părinți și profesori spun că se tem de represalii dacă vor vorbi public. Alții au refuzat să comenteze, deoarece au semnat acorduri de confidențialitate.

Politica anti-vaccinare impune profesorilor recent vaccinați să stea la distanță față de elevi – doamna Centner le-a spus profesorilor să nu îmbrățișeze copiii, de exemplu. A provocat o asemenea frenezie, încât un reporter a întrebat despre asta în timpul unui briefing de la Casa Albă. (Școala a primit 804.375 de dolari din Programul federal de protecție a salariilor în timpul pandemiei.) Jen Psaki, secretarul de presă, a menționat că recomandarile de sănătate publică încurajează puternic vaccinurile împotriva coronavirusului și sunt menite să mențină oamenii în siguranță.

Măsuri de supraveghere

Lucrurile au început să se schimbe, au spus părinții. Au fost instalate camere de supraveghere pentru a înregistra atât video, cât și audio – dl. Centner a spus că totul e pentru siguranța copiilor. Doamna Centner consideră că cei mici ar trebui ținuți departe de ferestre, de teama radiațiilor emise de turnurile 5G, o altă teorie a conspirației fără temei.(Ferestrele au acum „blocaje de protecție” ale frecvenței electromagnetice).

Școala s-a opus hrănirii copiilor cu zahăr și gluten și a cerut elevilor să aibă pantofi diferiți pentru interior și aer liber. Unii părinți consideră astfel de idei ciudate, dar inofensive.

