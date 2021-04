Un programator român a transformat o 'idee nebunească' într-o avere de 6 miliarde de dolari

Daniel Dines a trecut printr-o perioadă dificilă în SUA după ce în 2001 a plecat din România pentru a lucra la Microsoft Corp. însă această experienţă i-a permis să pună bazele uneia dintre cele mai mari averi ale lumii, transmite Bloomberg.

Programatorul a revenit în 2005 în ţara sa natală pentru a porni o afacere cunoscută astăzi sub numele de UiPath Inc., un producător de software care utilizează inteligenţa artificială şi instrumente digitale pentru a ajuta mari companii şi agenţii guvernamentale să îşi automatizeze procesele de rutină în domenii precum contabilitate şi resurse umane. Acţiunile acestei companii au intrat miercuri la tranzacţionare la Bursa de la New York după o ofertă publică iniţială care i-a permis să strângă peste 1,3 miliarde de dolari. Potrivit Bloomberg, Dines, care este directorul general al companiei, controlează un pachet de acţiuni cu o valoare de peste şase miliarde de dolari, informează Agerpres.

"Pentru cineva care avea 20 de ani la venirea în SUA din Europa, a fost o mare provocare pentru mine să mă adaptez la viaţa din State, chiar dacă din punct de vedere profesional experienţa mea la Microsoft a fost una grozavă", spunea Daniel Dines anul trecut la conferinţa anuală de tehnologie Montgomery Summit. În consecinţă, "am avut o idee nebunească să mă întorc şi să înfiinţez o companie", a adăugat Dines, acum în vârstă de 49 de ani.UiPath, care în 2019 a fost evaluată la şapte miliarde de dolari, este în prezent evaluată la aproximativ 30 de miliarde de dolari, ceea ce îl pune pe Dines în rândul celor mai bogaţi 50 de oameni ai planetei, potrivit Bloomberg Billionaires Index."Să începi o companie dintr-un loc mic fără o piaţă îţi oferă un avantaj ascuns: te obligă să gândeşti global încă din prima zi", scria Dines într-o scrisoare inclusă în documentaţia depusă de UiPath pentru listare. În această scrisoare, Dines mai spune că UiPath se pregătea de listare încă de la începutul anului trecut.Dines, care a studiat matematica şi informatica la Universitatea din Bucureşti, a crescut în România când ţara era condusă de fostul dictator Nicolae Ceauşescu. În România, Dines a înfiinţat o companie denumită DeskOver pe care în 2015 a redenumit-o UiPath, pe care o conducea dintr-un apartament din Bucureşti pentru ca, în 2017, să îi mute sediul central la New York.Potrivit Bloomberg, Dines deţine toate acţiunile Clasa B de la UiPath, care îi conferă câte 35 de drepturi de vot fiecare, comparativ cu un singur drept de vot pentru acţiunile Clasa A. Potrivit documentaţiei de listare, Dines va continua să controleze UiPath şi după IPO, operaţiune cu prilejul căreia a vândut acţiuni în valoare de aproximativ 75 de milioane de dolari."La un anumit moment trebuie să devii o companie publică pentru a le permite angajaţilor tăi să obţină mai multă lichiditate să le oferi opţiuni cu acţiuni. Suntem aproape de acest punct", declara anul trecut Daniel Dines.Miercuri, la scurt timp după deschiderea Bursei de la New York, acţiunile UiPath se tranzacţionau între 62 şi 64 dolari, în creştere cu 14% faţă de intervalul de preţ vizat cu ocazia Ofertei sale Publice Iniţiale (IPO). Producătorul de software a reuşit să vândă 23,89 milioane acţiuni la un preţ de 56 dolari per acţiune şi a strâns 1,34 miliarde de dolari.UiPath vrea să se extindă după ce în perioada pandemiei mai multe companii au devenit interesate să îşi automatizeze procesele pentru a reduce costurile. Directorul general, Daniel Dines, declara recent că actualii clienţi ai UiPath din sectoarele de retail, sănătate şi finanţe utilizează serviciile companiei pentru a face faţă unei modificări semnificative a cererii provocată de pandemia de coronavirus.În 2018, UiPath a devenit primul start-up fondat în România care a dobândit statutul de unicorn, adică a fost evaluat la peste un miliard de dolari.