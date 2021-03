Un proiect controversat pe masa ministrului Drulă. Dorin Ivașcu nu se lasă și vrea punct de frontieră la Tuzla

Mogulul aerului, Dorin Ivașcu e transpartinic. Crescut și cu o carieră de succes în comunism, știe exact cum să-i ungă și pe neocomuniștii de la USR-PLUS. Vrea neapărat aeroport internațional la Tuzla așa că a bătut recent și la ușa ministrului Drulă pentru a-i aproba prin HG deschiderea unui punct de trecere a frontierei și birou vamal.

Pe 16 martie, a fost publicat pe pagina oficială de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea deschiderii punctului de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Tuzla și pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului (105/ 2001) privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002. Pot fi depuse propuneri și observații până la data de 29 martie de către toate persoanele fizice sau juridice interesate.

Dacă va fi adoptată, noua reglementare este motivată de Minister ca fiind un demers menit să încurajeze dezvoltarea infrastructurii aeroportuare pe întreg teritoriul național, inclusiv prin înființarea/dezvoltarea aeroporturilor de interes regional. Iar în documentul strategic care stă la baza dezvoltării infrastructurii aeroportuare până la orizontul de timp 2030 - anume Master Planul General de Transport al României din 2016, este cuprins și aeroportul Tuzla.

În realitate, este un demers vechi de mai bine de opt ani al proprietarului companiei Regional Air Services (AIR), Dorin Ivașcu, de a transforma aerodromul Tuzla în aeroport internațional cu tot ce presupune acest statut – punct de trecere a frontierei și birou vamal. A mai încercat la începutul stării de urgență declanșate în contextul pandemiei cu coronavirus, când același proiect a apărut pe ordinea de zi a ședinței de guvern din 26 martie, când premier era Ludovic Orban. După tentativa din 2012-2013, despre care a scris pe larg și Hotnews, mogulul Ivașcu a bătut și la ușa ministrului Carmen Dan (în 2018).

De amintit că firma de handling Romanian Airport Service (RAS) deține fără întrerupere monopolul pe serviciile de handling de pe Otopeni și alte aeroporturi mari din țară din 1989 încoace.

Legat de acest proiect, în ultimii ani, presa centrală a ținut să sublinieze de fiecare dată și risc de securitate națională creat de transformarea aerodromului Tuzla în punct de frontieră dat fiind că este amplasat în preajma bazei militare americane de la Mihail Kogălniceanu.

Ministrul Drulă sigur își amintește și el de proiect din perioada în care era consilier pe probleme legate de infrastructura de transport în mandatul premerului Cioloș, având ca misiune să pună accent proiectele de infrastructura in executie si in pregatire, in special pe cele din fonduri europene.