Un război religios bate la ușă în Etiopia. După drama războiului civil din Tigray țara se confruntă cu o sciziune singeroasă în Biserica Ortodoxă (Video)

Trei persoane au fost ucise sâmbătă în atacurile asupra unei biserici din sudul Etiopiei, potrivit rapoartelor unui organ de presă religios.

Violența a izbucnit pe un fundal de tensiuni în vechea Biserică Ortodoxă Etiopiană Tewahedo, după ce mai mulți ”episcopi rebeli” și-au creat propriul sinod în Oromia, cea mai populată regiune a țării.

Abune Henok, Arhiepiscopul Eparhiei Addis Abeba, a descris incidentele din orașul Shashamene din Oromia drept „rușinoase și sfâșietoare”, potrivit Centrului Media Tewahedo (TMC), afiliat Bisericii.

TMC a anunțat că doi tineri creștini ortodocși au fost uciși și alte patru persoane rănite, atunci când forțele speciale din Oromia au atacat biserica din Shashamene, care se află la aproximativ 250 de kilometri (150 de mile) sud de Addis Abeba.

Mai târziu, s-a spus că s-a tras asupra credincioșilor și asupra bisericii din clădirile înalte din apropiere care au ucis o femeie şi au rănit pe alţii. Ar fi fost vorba de lunetiști. Nu a fost posibilă verificarea independentă a celor relatate.

If this doesn’t send a sharp knife to your heart I don’t know what will. Saint Michael protect the people. ቅዱስ ሚካኤል ምዕመኑን ጠብቅ pic.twitter.com/6wL1oxz2bb — ????Mahi Konjit-Solomon 5th generation Addis Abeban (@MahletKS) February 4, 2023

Arhiepiscopul Abune Henok a cerut autorităților din Oromia, de asemenea, cea mai mare regiune geografică din Etiopia, să oprească „persecuția” creștinilor ortodocși, potrivit TMC.

O declarație emisă de Sfântul Sinod a îndemnat ulterior clerul și credincioșii să poarte negru în semn de protest și a cerut demonstrații pașnice în bisericile din țară și din străinătate pe 12 februarie.

Unitatea Bisericii Etiopiene, una dintre cele mai vechi din lume și care reprezintă aproximativ 40% din cei 115 milioane de locuitori ai țării, este amenințată după secesiune clerului rebel de luna trecută.

Biserica, condusă de patriarhul Abune Mathias timp de un deceniu, a declarat ilegal sinodul separatist și i-a excomunicat pe episcopii implicați.

De asemenea, a acuzat guvernul premierului Abiy Ahmed că se amestecă în treburile sale și că a făcut comentarii care au recunoscut efectiv „grupul ilegitim”.

Adresându-se membrilor cabinetului la începutul săptămânii, Abiy -- care este el însuși din comunitatea Oromo - a cerut rivalilor să se angajeze în dialog și a spus că ambele părți au „propriile lor adevăruri”.

Episcopii separatiști acuză Biserica de discriminare și hegemonie lingvistică și culturală, spunând că congregațiile din Oromia nu sunt servite în limba lor maternă, afirmații respinse de patriarhie.

Liderii ortodocși centrali s-au plâns de mult timp de persecuția religioasă, inclusiv de incendierea bisericilor în urmă cu câțiva ani, iar relațiile cu guvernul au fost tensionate în trecut, inclusiv în privința conflictului din Tigray.

Consiliul Mondial al Bisericilor a emis vineri o declarație în care își exprimă „îngrijorarea profundă” cu privire la evoluțiile din instituția etiopienă.

„Facem apel la toți liderii politici din Etiopia să sprijine Biserica Ortodoxă Etiopiană Tewahedo în eforturile sale de a obține unitatea și pacea între membrii săi”, a spus secretarul general al CMB, Jerry Pillay.

[Update Feb. 5/23] Footage from Shashamene (Oromia region, Ethiopia) show mobs & security forces beating suspected EOTC worshippers. The person recording says, "we are recording this so the country may see it but soon they will kill us too".



???? Zemedkun Bekele@Reuters @AP @hrw pic.twitter.com/ryOdUlOJZB — Dej-Azmach|ደጅ-አዝማች ???????? (@TheDejazmach) February 6, 2023

In shashemene oromia region, ethiopia pic.twitter.com/66FawlHQVu — Temesgen Mekonnen (@Temesge53418358) February 4, 2023