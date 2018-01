Un român a devenit star al filmelor pentru adulţi în Islanda

Ştefan Octavian Gheorghe, care a fost adoptat din România la vârsta de 3 ani de o familie din Islanda, este primul star în filme pentru adulţi din această ţară, potrivit Island Monitor. El a apărut pe prima pagină a ziarelor după ce a încercat să-şi găsească mama biologică în cadrul unui show TV Stöð 2. Numele de star porno al lui Ştefan este Charlie Keller. El a început să lucreze în industria filmelor pentru adulţi de la vârsta de 20 de ani.

Înainte, el a avut o viaţă normală în Islanda. Când a început să fie difuzat show-ul TV "The search for origins", Ştefan a devenit cunoscut. El şi-a găsit mama prin intermediul programului şi în acelaşi timp au început să circule zvonuri despre faptul că lucrează în industria de film pentru adulţi. "Cred că am devenit cunoscut pentru ambele lucruri în acelaşi timp", a spus el, precizând că şi-a început cariera ca star porno în luna august. "Am mers în Barcelona cu un prieten. Ne-am cumpărat bilete pentru zboruri diferite însă eu am pierdut avionul şi am rămas în Barcelona", a spus tânărul, care nu s-a supărat că a rămas în oraşul spaniol. A ajuns pe plajă unde a cunoscut doi bărbaţi.

"L-am cunoscut pe acest bărbat care este star porno şi producător pentru mari companii din industrie, în Europa. Aşa am început", a declarat el, subliniind că a fost atras de industrie imediat. "Am fost reticent la început dar m-am implicat. Se pot face mulţi bani în această meserie".

Prima dată a filmat în Praga şi a fost dificil. Acum Ştefan Gheorghe lucrează mai mult pentru compania Staxus, ca agent de casting. "Caut potenţiali actori şi zbor peste tot în lume", spune el.

Tânărul spune că se aştepta ca industria filmelor XXX să fie diferită de ce îşi imagina. "Este o lume diferită. Este falsă. Mulţi spun că industria este plină de droguri şi alcool. Dar compania pentru care lucrez este strictă cu aceste lucruri şi nu admite droguri. Actorii trebuie să face teste periodic. Este mereu un doctor pe platouri".

Întrebat care este dorinţa lui în acest an, el a spus că vrea să-şi deschidă un studio în Nevada, Statele Unite, pentru casting, şi speră să primească un premiu la o gală a filmului porno. Marea lui teamă este să nu contacteze boli cu transmitere sexuală. "Astăzi, să fii diagnosticat cu HIV nu mai reprezintă o condamnare la moarte dacă te tratezi. Nu sunt chiar speriat, dar am uneori un nod în stomac. Şi uneori industria mă sperie. Dar am intrat singur în ea şi trebuie să-mi asum responsabilitatea", conform news.ro.