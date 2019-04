Un român crează veşmântul în care Papa Francisc va sluji la Sanctuarul Marian de la Şumuleu Ciuc

Veșmântul pe care îl va purta Papa Francisc în timpul vizitei de la Sanctuarul Marian din Șumuleu Ciuc, în 1 iunie, va fi creat de Cristina Sabău-Trifu, artist plastic din Satu Mare. Cazula va fi din stofă albă cu simboluri precum statuia Fecioarei Maria şi turlele bisericii de la Şumuleu, potrivit mediafax.

Cristina Sabău-Trifu a declarat, miercuri, la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, la vernisajul expoziției personale de artă liturgică „Itinerar spiritual 35”, că pe spatele hainei va apare logo-ul vizitei Suveranului Pontif, „Să mergem împreună”.

„A fost o cinste și o onoare deosebită pentru mine când am fost rugată să creez haina în care va sluji Sfântul Părinte Papa Francisc la Liturghia de la Șumuleu Ciuc. A fost o surpriză pentru mine, dar sufleteşte eram oarecum pregătită pentru că, în momentul în care am aflat că Papa vine în România şi va oficia slujba de Liturghie şi la romano-catolici la Șumuleu Ciuc care, altfel, este un centru marian care mi-e foarte drag, am simţit o nelinişte interioară că ar trebui să mă implic. Ştiind că va fi zi de sărbătoare şi se va sluji în culoarea liturghică alb, mi-am dat seama că trebuie concepută o haină pe fundal alb. M-am gândit la simboluri specifice care se găsesc acolo şi anume statuia Fecioarei Maria de la Şumuleu şi turlele bisericii de la Şumuleu. Iar pe spatele hainei va apare logo-ul Să mergem împreună. Haina se numeşte cazulă, este folosită în sărbători și vine peste hainele pe care Sfântul Părinte le va avea pe el”, a spus Sabău-Trifu.

Potrivit acesteia, elemenele specifice creaţiei sale sunt petele de culoare şi linia flexibilă care se poate observa în toate hainele preoțești create.

Artistul din Satu Mare a comandat materialul pentru haină din Occident, a procurat toate materialele necesare pentru aplicaţii, firele pentru brodat și a început să facă desenul.

„Când mă întorc acasă încep să lucrez concret. Nu mi-au cerut să o vadă, trebuie să fie gata cu câteva zile înainte. Am primit măsurile pentru Sfântul Părinte de la Biroul de Liturgică de la Vatican. Materialul este o stofă simplă albă. Cunoscând din auzite pe Sfântul Părinte, care este un om care iubeşte simplitatea, nu m-am gândit la materiale poleite cu aur, ci la o stofă de o simplitate extremă, este o stofă subţire din fibre naturale comandată în Germania, de culoare albă. Iar pe aceasta vor veni aplicaţiile – broderie, fir auriu, fir colorat”, a explicat Cristina Sabău-Trifu.

Părintele Veres Stelian, membru în comitetul de organizare a vizitei Suveranului Pontif la Șumuleu Ciuc, a declarat, la rândul său, că artista Cristina Sabău-Trifu lucrează de 35 de ani în arta bisericească și sacrală, fiind recunoscută în Transilvania pentru activitatea sa.

„De aceea a fost invitată de organizatorii vizitei Papei Francisc la Șumuleu Ciuc să realizeze veșmântul special pe care îl va purta Sfântul Părinte la slujba din 1 iunie pe care o va oficia la Sanctuarul Marian, dar le va crea și pe cele pentru episcopii și preoții care vor celebra Sfânta Liturghie. Haina pentru Suveranul Pontif va fi unică, este un cadou din partea noastră”, a spus Veres.

Cristina Sabău-Trifu Cristina s-a născut în 14 februarie 1961 în Satu Mare, iar în 1985 a obţinut diploma de licenţă la Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj Napoca, specializarea Tapiserie - Creaţie Vestimentară - Profesor de Desen. Din anul 2014 este colaborator al filialei Uniunii Artiștilor Plastici din Satu Mare.

Papa Francisc va vizita România în perioada 31 mai – 2 iunie și va fi prezent la București, Iași, Blaj și Șumuleu Ciuc.