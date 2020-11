Un roman in varsta de 71 de ani, fara adapost a fost gasit fara viata in aceasta dimineata pe o strada din Milano, din cercetarile politiei rezulta ca mai multe masini au trecut prin acea zona, pe strada si oricare dintre acestea ar fi putut sa il accidenteze. In acest moment se fac cercetari cu privire la cauza si urmeaza ca sa fie preluate imagini de pe camerele video din zona pentru a elucida cazul.