Un român susține că a găsit soluția foarte ieftină pentru încălzire: Lăsați lenea și mergeți pe câmp și îi luați

Gazele și energia electrică s-au scumpit în toată Europa, iar zeci de milioane de oameni suferă din cauza frigului, pentru că nu își mai permit să își plătească facturile. Un român a găsit o soluție aparent simplă pentru a se încălzi practic gratis, fără să scoată nici măcar un leu din buzunar.

Energia a ajuns un lux, dar un român susține că a găsit cea mai bună soluție pentru a se încălzi fără să trăiască tot timpul cu frica facturilor uriașe. Cum prețul gazelor naturale și energia electrică au ajuns în 2022 la cote fără precedent, el se încălzește folosind ca și combustibil coceni de porumb pe care îi ia de pe câmp. Mulțumit de soluția găsită, bărbatul a decis să le-o împărtășească și altora și a făcut o postare pe grupul de Facebook Mutat la țară -Viața fără ceas.

„Dragi prieteni mutați la țară! Am mai scris cândva că predau cursuri despre lene. Totuși, în lenea mea și cu kilogramele în plus, împreună cu nevasta, am adunat de pe câmp în câteva ore cinci butoaie de coceni. Anul acesta intenționez să dedic o săptămână pentru adunat coceni. Sunt câmpurile pline, deoarece de câțiva ani marea majoritate a tarlalelor cu porumb se recoltează cu combinele, sub formă de boabe, cocenii rămânând pe câmp „dâră”, foarte ușor de adunat. Ard repede, dar dau o căldură mare. Probabil veți spune că e rușinos să stau pe câmp să adun coceni, dar dacă economisesc o căruță de lemne, parcă se merită”, a scris el.

Bărbatul a mai adăugat că milioane de tone de coceni de porumb rămân pe câmpuri și nimeni nu le folosește. „La nivelul României rămân pe câmpuri peste trei milioane de tone de coceni. Așa că sigur dacă luați de bun exemplul meu și harnici cum vă știu, o să-mi rămână și mie ceva coceni”, a mai scris bărbatul.

Postarea sa a devenit virală pe grup, iar numeroși alți membri au reacționat la cuvintele sale. Așa a strâns peste 2.600 de aprecieri și 620 de comentarii. Printre cei care ai reacționat au existat și oameni care susțin că a lua cocenii de porumb de pe câmp reprezintă o infracțiune, astfel că s-a pornit o adevărată dezbatere.

„Nu vreau să mă laud, dar în 21 de ani am cumpărat lemne doar de trei ori. Atenție! N-am furat lemne”, a scris același bărbat într-un comentariu, adăugând apoi „Lumea găsește normal să culegi coceni.”

Colegii de forum, împărțiți

„Și eu am făcut asta. Am invitat și o vecină, mi-a spus că-i este rușine și nu vine cu mine. Nu m-am supărat, au rămas mai mulți pentru mine”, a scris altcineva.

Nu aceeași părere a avut-o alt membru al grupului. „Am citit toate comentariile și am rămas uimită să văd că în afară de câteva excepții toată lumea găsește normal să culegi coceni (sau poate fi orice) de pe un câmp care nu îți aparține fără să ceri acordul proprietarului.”

Și acest răspuns a trezit câteva reacții din partea membrilor grupului. „Recunosc, am parcurs comentariile diverse și mi-am amintit de poveștile spuse de bunici. Pe vremea lor era firesc ca oricine să fie binevenit a culege în urma secerătorilor. Lăsau cucuruzi, spice, chiorchini și alte poame pentru oameni, păsări și alte făpturi. Se duceau și culegeau, fiecare după nevoie. Acum ni se pare că trebuie să lansăm o petiție ca să ni se îngăduie să culegem niște coceni de pe terenurile agricole. Am așa un sentiment că ne împuținăm la suflet, pe măsură ce deținem mai mult”, a punctat un alt coleg de forum.

„Proprietarul acelui câmp zice bogdaproste că i se curăță terenul, căci dacă ar fi avut nevoie de ei nu ar fi rămas acolo și felicitări acestor oameni pentru că știu cum să-și economisească banii!”, a fost altă opinie.

„Este o cutumă. După ce se recoltează porumbul proprietarul nu se supără dacă vin unii dintre consătenii săi să-și adune coceni. Pentru că invers vorbind, nici proprietarul nu îi cheamă. Ei vin benevol. Proprietarul sau arendașul terenului nu au nevoie de coceni”, l-a completat altcineva.

Alt internaut și-a amintit că pe vremuri așa se încălzea în copilărie, folosind coceni și trunchiuri de porumb.

„Așa am crescut, în sobe se băgau ogrinji (tulpina ce rămânea după ce animalele luau frunzele uscate), în soba cu plită se băgau cocenii scurți (după ce se goleau de boabe). Dădeau o căldură dumnezeiască! Cu jarul cocenilor scurți se făcea cea mai bună friptură. Erau sobe în care se bagă coceni prin exteriorul camerei. Acea cămăruță se numea, „la foc”' și deservea două camere. Vara acea cămăruță era cel mai bun beci. Interiorul sobelor foarte răcoros adăpostea până iarnă gemurile și bulioanele mamei. Bunica îmi dădea carne la garniță în august. Și nu avea frigider. Și mulți spunem că erau oameni simpli! Erau geniali ! Nu pierduseră legătură cu universul. În gospodărie aveau tot necesarul. De atunci am început noi oamenii să complicăm tot, avem confort dar oare de ce tânjim după acele vremuri? Să fie instinctul nostru cel adormit?...”