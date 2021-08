Un scandal de plagiat bubuie în PNL - Teza de doctorat a unui deputat de Sibiu are probleme

Un nou scandal de plagiat lovește lumea politică. De această dată, ținta este un deputat PNL.

Deputatul Constantin Șovăială este suspectat de plagiat în urma unei analize pe cunoscutul site anti-plagiat Turnitin, unde cartea acestuia apare cu multe pagini întregi de paragrafe luate de la alți autori fără ca munca acestora să fie citată corespunzător, notează presa locală.

Sovăială, născut și crescut în Breaza de Prahova, a surprins pe toată lumea când a început să se laude recent cu cartea sa pe baza doctoratului în “războaie economice”.

Din cauza suspiciunilor de furt intelectual scos la iveală de analiza Turnitin, și Universitatea Națională de Apărare ar putea avea probleme, coordonatorul care apare în acte fiind nimeni altul decât Constantin Onișor, un celebru coordonator de lucrări plagiate. Cel puțin 12 dintre doctoranzii lui Onișoru au avut titlul de doctor retras.

Constantin Șovăială ar putea plăti daune materiale Universității Naționale de Apărare și statului român pentru prejudicii aduse imaginii publice, dar și pentru obținerea de foloase necuvenite, dacă se va dovedi în instanță că ar fi obținut beneficii materiale de pe urma doctoratului.

Ca primă procedură, potrivit articolului 170 (1) din legea care reglementează plagiatul, în cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educației și Cercetării, poate lua următoarele măsuri, alternativ sau simultan: a) retragerea calității de conducător de doctorat; b) retragerea titlului de doctor; c) retragerea acreditării școlii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului școlii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenți-doctoranzi.

Președintele Klaus Iohannis a reacționat dur săptămana trecuta la adresa plagiatorilor, in urma apelului formulat de societatea civila, care cerea masuri mai ferme împotriva celor acuzați de plagiat.

„Așa cum am afirmat în numeroase ocazii, am toleranță zero față de orice abatere de la cultura integrității în mediul academic. Plagiatul reprezintă furt intelectual și este inacceptabil ca, în fața unor probe concludente, persoanele acuzate să nu facă un pas în spate”, se mai preciza in declarația de presa a președintelui României.