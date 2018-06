Un scandal de proporții BUBUIE în Parlament, după votul la Codul pe Procedură Penală: A fost VICIAT!

Un nou scandal bubuie în Parlament, după votul la Codul de Procedură Penală. Pe lista oficială de la Camera Deputaților, deputatul PNL, Cristian Buican, apărea ca absent, în timp el se afla, de fapt în sală. Deputatul PNL, Adriana Săftoiu, consideră că votul ar trebui reluat, pentru că procedura a fost viciată.

"Am votat, am fost în sala. Am votat împotriva codul de procedură penală. Am făcut o cerere la direcţia tehnică să vedem ce s-a întâmplat. Sunt mai multe voturi pe care le-au dat cei care nu au apărut acolo, poate e o eroare de sistem", a declarat Cristian Buican, deputat PNL.

Deputatul Adriana Săftoiu solicită reluarea votului din Camera Deputaților.

”Colegul meu, Cristian Buican, apare pe pagina cdep, la votul electronic, ca nu a fost prezent si nu a votat, ieri, impotriva Codurilor. Eu l-am vaăzut prezent, la prezidiu, până la finalul sedinței. Conform MEDIAFAX, colegul Buican spune ca a votat si că nu i s-a inregistrat votul!

Asta inseamna viciu de vot, iar votul de ieri, din Camera Deputatilor, trebuie reluat! Dacă un singur vot nu e înregistrat, atunci vorbim de vot viciat!”, arată Adriana Săftoiu, pe pagina personală de Facebook.