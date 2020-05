Un scriitor bosniac a fost recompensat cu Premiul Goethe al oraşului Frankfurt

Scriitorul bosniac Dzevad Karahasan a fost recompensat joi cu Premiul Goethe pe anul 2020, o distincţie literară acordată de oraşul german Frankfurt, informează DPA.

''În vremurile unui naţionalism în expansiune chiar şi în Europa, câştigătorul premiului de anul acesta, Dzevad Karahasan, reprezintă depăşirea permanentă a graniţelor, fie că sunt politice sau culturale'', a precizat edilul oraşului Frankfurt, Peter Feldmann, potrivit agerpres.ro.

Creaţia lui Karahasan include romane, piese de teatru şi eseuri care mediază între Est şi Vest, între Islam şi Creştinism. Lista celor mai importante volume publicate include ''Sara and Serafina'' şi ''The Solace of the Night Sky''.

Oraşul Frankfurt acordă Premiul Goethe, în valoare de 50.000 de euro (54.000 de dolari), la fiecare trei ani unei personalităţi culturale a cărei creaţie artistică este demnă de această distincţie dedicată memoriei scriitorului german Johann Wolfgang von Goethe.

În 2017, premiul a fost acordat regizoarei franceze Ariane Mnouchkine.